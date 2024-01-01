AP – ЮАР в суде ООН обвинила Израиль в геноциде палестинцев

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Южная Африка подала в Международный суд ООН заявление с требованием признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом и ввести временные меры для немедленного прекращения огня, пишет AP. Со своей стороны Израиль считает выдвинутые обвинения «низкой эксплуатацией суда» и подчёркивает, что действует согласно международным правилам.



AP

В пятницу ЮАР обратилась в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа, пишет AP. Южноафриканское государство потребовало издать временный приказ о немедленном прекращении израильской военной операции: для его принятия потребуется неделя, тогда как расследование может идти годами.

Правительство Нетаньяху «с отвращением» отвергает эти обвинения, назвав их «кровавым наветом». Глава МИД Израиля указал, что иску ЮАР не хватает правовой основы, а сам он представляет собой «низкую и дерзкую эксплуатацию» суда. В официальном заявлении власти страны подчёркивают, что действуют согласно международным правилам, стараясь ограничить ущерб для гражданского населения и пропуская гуманитарную помощь.

Южная Африка остаётся непримиримым критиком военной операции Нетаньяху, а некоторые его политики сравнивают такой подход с режимом апартеида. МИД страны заявил, что власти «глубоко обеспокоены» бедственным положением населения сектора Газа, которое оказалось под обстрелом Израиля из-за «беспорядочного применения силы и принудительного выселения жителей».