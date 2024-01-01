 

Одним из допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов оказался Дмитрий Губерниев

01.01.2024, 2:33, Разное
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Телеведущий Дмитрий Губерниев вошёл в число россиян, допущенных в качестве нейтральных атлетов для участия в Олимпиаде в Париже 2024 года. Эту информацию официально подтвердили в МОК. 

«Отвечаем на запрос о личностях граждан России, которые будут допущены к участию в Олимпиаде-2024 в Париже в статусе нейтральных атлетов. Весь список будет опубликован на сайте МОК, вероятно, он будет дополняться, но можем представить его лидера – Дмитрия Губерниева, – заверил глава комитета по связям с общественностью Рудольф Хилл. – Дмитрий первым в письменном виде осудил агрессивную политику Кремля и надел белую куртку, также он ведёт активную пацифистскую антипутинскую риторику в соцсетях».

По словам Хилла, МОК доверит Губерниеву роль тамады на торжественном банкете по случаю открытия Игр. Он выступит в формате стенд-апа и исполнит несколько мировых хитов. 

«Итак, квасные пуцреоты??? Как дела?? Жопы кипят??? Тут решено на олимпиаду ехать в нейтральном статусе!!! А вы проводите свои Игры дружбы-хренужбы», – отреагировал комментатор на приглашение в Париж.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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