 

Welt – F-16 не изменят правил игры и не предотвратят ракетные удары по Украине

01.01.2024, 2:07, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Передача Киеву истребителей F-16 в 2024 году не будет иметь решающего значения для ситуации на фронте и не предотвратит ракетные удары, — указывает Вольфганг Рихтер, экс-полковник бундесвера, военный эксперт Фонда науки и политики (SWP) в эфире Die Welt. Ракеты запускаются Россией с глубоких тыловых территорий, с Чёрного моря, и для их предотвращения Киеву пришлось бы проводить наступательные операции в воздухе. По мнению Рихтера, поставки F-16 в 2024 году в лучшем случае возместят потери украинских ВВС.

Как вы думаете, смогут ли заказанные истребители F16, которые Украина всё ещё ждёт, тогда сыграть решающую роль?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Они имеют значение, но не решающее. Не следует забывать, что у украинцев сейчас имеется около 80–90 боевых самолётов, которые, да, тоже используют западные крылатые ракеты, например, типа Storm Shadow, и иногда с успехом. Против объектов Черноморского флота, в частности, в Крыму*. То есть нельзя говорить, что украинских ВВС не существует, они, конечно, есть.

Но их потери должны быть возмещены, и я считаю, что это и есть реальная цель поставок F16 в следующем году. Но так быстро они не придут — подготовка только началась, и прежде чем первое оружие действительно достигнет фронта, наверняка пройдёт полгода.

С другой стороны, необходимо также чётко сказать, что сам по себе F16 малоэффективен против крылатых ракет или баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает F16. Имею в виду, тех, что запускаются из глубоких тыловых территорий, что есть в России. Они также могут запускаться Черноморским флотом. Для этого сначала пришлось бы перейти в наступательный режим, речь идёт не о защите от таких ракет, а о нанесении ударов по базам, с которых запускаются ракеты, и это может быть задачей этих F16.

Но они не станут, как это было и в прошлом, супероружием. Не существует какого-то одного типа оружия, которое могло бы изменить правила игры. Скорее всегда нужно видеть это в общей системе. А F16 — это замена прежде всего тех потерь, которые понесла Украина.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2023 года. 

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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