Рупор кремлевской пропаганды: Режим для друзей

Модератор в конце года и модератор в начале года.

Дабы дать передохнуть модератору, до 5 января в блоге вводится временный режим комментирования только для друзей.

Товарищ сможет отдохнуть, а мне этим тем более заниматься некогда, да и не охота.

С 5 января все заработает в обычном режиме. Поддержать модератора, который в свой первый год на вахте регулярно купался в озерах нечистот, можно по этим реквизитам 5336 6903 3965 7852 (можно писать "на хлеб с маслом и мыло модератору") Старый модератор также передает всем привет и желает Нового Года и приближения нашей Победы.

Как и обещал, статистика по количеству написанных комментариев с 1 января 2023 по 31 декабря 2023.

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