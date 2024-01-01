 

Беглов переименовал Петропавловскую крепость в Кремль

01.01.2024, 1:33, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о переименовании Петропавловской крепости – с 1 января 2024 года она будет называться Петербургским Кремлём. 

«Как известно, основа российской государственности – это Кремль. На весь мир знаменит Московский Кремль, есть кремли в Великом и Нижнем Новгороде, Коломне, Астрахани, Туле, Тобольске, Рязани и Казани и только в Петербурге этот важнейший элемент государственного суверенитета отсутствует», – сказал глава города в новогоднем обращении к петербуржцам. 

Затем Беглов провёл краткий 15-минутный экскурс в историю Петропавловской крепости и объяснил, почему именно она выбрана в качестве кремля.

 «Каждый русский город имел исторически укреплённое ядро. В нашем городе оно находится на Заячьем острове, а дата закладки бывшей Петропавловской крепости считается датой основания Санкт-Петербурга, поэтому есть законные обоснования называть её нашим Петербургским Кремлём», – пояснил губернатор. 

Уже в ближайшее время соответствующие изменения внесут в топографические карты и справочники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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