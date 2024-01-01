 

Эксперт бундесвера – не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц

01.01.2024, 0:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Военный эксперт бундесвера Карло Масала призывает не рассчитывать на то, что РФ при атаке в ночь на 29 декабря использовала последние запасы ракет. В эфире телеканала Die Welt он отмечает рост российского военного производства, по его оценкам, страна способна производить до 100 ракет в месяц. Он допускает, что данная атака «дала почувствовать», что ожидает Украину в 2024 году — РФ попытается «вбомбить её в каменный век».


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Ракетный удар в ночь на 29 декабря по Украине даёт представление о будущем 2024 году, считает военный эксперт бундесвера Карло Масала. По его мнению, удар российских ВКС не был простым актом возмездия Украине за атаку на десантный корабль в Крыму.

Военный эксперт бундесвера Карло Масала предупреждает, что такие акции готовятся заранее, и считает, что это начало хорошо подготовленной зимней кампании России. «Мы знаем, что РФ уже несколько месяцев производит больше ракет и копила их именно для того, что она сделала сейчас, а именно для нанесения ударов по инфраструктуре зимой».
 
В интервью телеканалу Die Welt Масала призывает не рассчитывать на то, что РФ при атаке использовала последние запасы ракет. «Россия, конечно, не будет использовать всё, что у неё есть», — заявляет Масала. — «Россия производит около 100 крылатых ракет в месяц, поэтому на складах их имеется ещё много». Он считает, что данная атака «дала почувствовать», что ожидает Украину в 2024 году: РФ попытается «вбомбить её в каменный век».

Кроме того, Масала также скептически смотрит на возможности Украины заменить выпадающие западные поставки собственным производством. Он считает, что оно вырастет в 2024 году, но всё равно не сможет закрыть потребности Киева. Результаты роста украинского ВПК, если таковые будут, смогут повлиять на боевые действия самое лучшее к концу 2024 года.


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