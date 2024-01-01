В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Жители США впервые за последние 50 лет не смогли увидеть новогоднее поздравление президента Джо Байдена. Причиной послужил технический сбой, произошедший вследствие урагана на Гавайях, где глава государства пребывает в отпуске.
«Сильный ветер привёл к отключению электричества в арендуемом семьёй президента особняке. Господин президент предположил, что виной этому является хакерская атака русских и собирался нажать на кнопку активации межконтинентальных баллистических ракет, но, как оказалось, без электричества она не работает, так что нам удалось избежать столкновения двух ядерных держав», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Экстренные службы смогли возобновить подачу электроэнергии уже после наступления 2024 года на всей территории США, поэтому американский лидер решил не записывать обращение к гражданам.
«Главное, что президент жив и здоров, а наступивший год он встретил в семейном кругу при свечах», – добавила она.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет