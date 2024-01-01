В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

Жители США впервые за последние 50 лет не смогли увидеть новогоднее поздравление президента Джо Байдена. Причиной послужил технический сбой, произошедший вследствие урагана на Гавайях, где глава государства пребывает в отпуске.

«Сильный ветер привёл к отключению электричества в арендуемом семьёй президента особняке. Господин президент предположил, что виной этому является хакерская атака русских и собирался нажать на кнопку активации межконтинентальных баллистических ракет, но, как оказалось, без электричества она не работает, так что нам удалось избежать столкновения двух ядерных держав», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Экстренные службы смогли возобновить подачу электроэнергии уже после наступления 2024 года на всей территории США, поэтому американский лидер решил не записывать обращение к гражданам.

«Главное, что президент жив и здоров, а наступивший год он встретил в семейном кругу при свечах», – добавила она.

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