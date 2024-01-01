 

В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

01.01.2024, 0:33, Разное
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Жители США впервые за последние 50 лет не смогли увидеть новогоднее поздравление президента Джо Байдена. Причиной послужил технический сбой, произошедший вследствие урагана на Гавайях, где глава государства пребывает в отпуске.

«Сильный ветер привёл к отключению электричества в арендуемом семьёй президента особняке. Господин президент предположил, что виной этому является хакерская атака русских и собирался нажать на кнопку активации межконтинентальных баллистических ракет, но, как оказалось, без электричества она не работает, так что нам удалось избежать столкновения двух ядерных держав», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Экстренные службы смогли возобновить подачу электроэнергии уже после наступления 2024 года на всей территории США, поэтому американский лидер решил не записывать обращение к гражданам.

«Главное, что президент жив и здоров, а наступивший год он встретил в семейном кругу при свечах», – добавила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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