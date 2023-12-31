Times – Риши Сунак может проиграть предстоящие выборы

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Согласно новому опросу, премьер-министр Великобритании Риши Сунак уступает лидерство в большинстве избирательных округов главе оппозиции Киру Стармеру, пишет The Times. На фоне приближающихся парламентских выборов такой результат становится проблемой для тори, которые хотели сделать ставку на противостояние партийных лидеров.



AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может уступить лидерство в большинстве избирательных округов главе оппозиции Киру Стармеру, приводит The Times результаты нового опроса компании Focaldata для общественной организации «Лучшее для Британии». В преддверии парламентских выборов анализ среди свыше 10 тыс. человек показал, что лидер лейбористов обходит Сунака в 390 избирательных округах Англии, Уэльса и Шотландии, а на национальном уровне опережает на 10 пунктов (32% против 22%).

Такой результат становится проблемой для тори, отмечает издание. Министры и политтехнологи на протяжении долгого времени заверяли, что лучше всего представить это голосование как президентские выборы между Сунаком и Стармером. Опрос, однако, показывает, что если британцы будут прислушиваться к своим предпочтениям среди политических лидеров, то последний получит подавляющее большинство голосов.

Исследование также продемонстрировало, что среди основных политических партий на национальном уровне 35% британцев поддерживают лейбористов, тогда как находящихся у власти консерваторов — лишь 19%. Основываясь на полученных данных, электоральный расчёт заставляет предположить, что если бы выборы проводили сейчас, Лейбористская партия получила бы 415 кресел и большинство в парламенте, тогда как тори пришлось бы довольствоваться лишь 151 представителем (сейчас их 350), рассказывает The Times.