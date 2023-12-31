 

Мнение: Год уходит, Сапожник – остается!

31.12.2023, 20:07, Разное
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С Новым годом, дорогие друзья! 2023 заканчивается, и, судя по всему, он оказался тяжелым, но много лучше, чем от него ожидали. Наступает 2024 Високосный – и надо ожидать, что многие узелки, завязавшиеся в 2023 и 2022, будут развязаны именно в нем. Високосный – год сбычи мечт и самых страшных страхов. Год получения ответов – даже на те вопросы, которые вы не захотели бы задавать никогда! Год наступающей ослепительной ЯСНОСТИ!

И – не забываем поддерживать любимый блог Сапожника, который был с вами и в ковидном 2020, и в проколотом 2021, и в военном 2022, и в уходящем “наступающем” 2023. Пусть далее наступают только времена года.

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Пейпал: [email protected], с пометкой “Для Алексея Рощина”

2024 – пусть год будет красивым!

Источник: Размышления вольного социолога


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