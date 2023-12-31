 

«Голубого огонька» не будет – вандалы украли Останкинскую телебашню

31.12.2023, 19:33, Разное
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Утром 31 декабря в московскую полицию поступил сигнал о пропаже Останкинской телебашни.

Прибывшие на место следователи установили, что накануне из 540-метрового здания были эвакуированы все сотрудники в «связи с внеплановой проверкой пожарной сигнализации».

После этого телебашня была обесточена и с наступлением ночи неизвестные преступники разобрали её на десятки блоков, которые вывезли в неизвестном направлении.

– Это злодеяние века, речь явно идёт о чётко спланированной операции. Вандалы явно хотел нанести удар по информационной инфраструктуре, а не просто сдать конструкцию на металлолом, – сообщил официальный представитель московской полиции Матвей Хватов.

Из-за кражи Останкинской телебашни жители столицы и Московской области не смогут посмотреть в новогоднюю ночь «Голубой огонёк» и другие развлекательные программы.

– Мы восстановим трансляцию, однако на это потребуется несколько дней. Но Новый год наши люди встретят без телевизора, а это удар по устоям, по многолетним традициям. Уверен, что именно ради этого всё и затевалось, – рассказал источник издания в Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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