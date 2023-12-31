Honor представила смартфон X50 GT с Snapdragon 8+ Gen и батареей на 5800 мАч

Honor представила свой последний смартфон среднего уровня Honor X50 Pro за 395 долларов (модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти). Аппарат, основанный на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1, не может похвастаться низкой ценой, учитывая, что iQOO Neo9 Pro с более мощными характеристиками стоит всего от 420 долларов.

Новинка оборудована экраном AMOLED диагональю 6,78 дюйма с разрешением 2650×1200 пикселей, кадровой частотой 60 или 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц. Толщина устройства составляет 7,98 мм, а вес — 192 грамма.

Основной особенностью Honor X50 Pro является его аккумулятор емкостью 5800 мА·ч, который поддерживает зарядку мощностью 35 Вт. Комплектация также включает соответствующий блок питания. Honor заявила о применении технологии, обеспечивающей “долгий срок службы батареи после четырех лет использования”.

Фронтальная камера устройства оснащена 8-мегапиксельным сенсором, а основная камера представлена датчиками с разрешением 108 Мп (оптического формата 1/1,67 дюйма) и 2 Мп.

Несмотря на то, что смартфон уже был представлен, его официальная премьера назначена на 4 января 2024 года.