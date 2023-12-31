 

Мнение: О годе горьких побед… Новый будет хуже?

31.12.2023, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пока 2023-й нас ещё не совсем покинул, немного итогов — см. картинку. Неплохо для Альманаха, который уже 16-й год ведёт один человек в режиме хобби. Ну а теперь от личного — к общему.

Мой #прогноз на 2024-й.

Если оглянуться назад, в 2022-й #Россия вступала с надеждой, что «пронесёт». Не пронесло. В 2023-й — в ожидании, что «повезёт» и «закончится». Не повезло, несмотря на, и не закончилось: только усугубилось…

Сейчас, по данным социологов, россияне ждут и верят в лучшее. Не боюсь прослыть Кассандрой, но чувствую, что будет хуже третий подряд облом.

Этот текст я начал креативить ещё до украинской атаки на Белгород. Которая наглядно показала, что дурные предчувствия не были напрасными. Украина окончательно выбрала тактику «ответного» ракетного террора в качестве стратегии на 2024 год. Можно этому возмущаться, можно ужасаться, можно гневаться. Можно даже проводить сопоставления Зеленского с Гитлером — тот, помнится, тоже от бессилия и отчаяния приказал шарашить по Англии всем, что способно перелететь через Ла-Манш и взорваться в каком-нибудь мирном английском городе. Кстати, если говорить о воспоминаниях, то именно Великобритания объявила войну Германии, а не наоборот, а соответственно, англичане — «агрессоры».

Но все эти «можно» — впустую, и лучше не тратить время на бесполезные слова, а подготовиться к новогодней ночи и 366 последующим: год наступает високосный, что само по себе уже знак. То есть, не только намесить тазик «Оливье», но и собрать, от греха подальше, «тревожный чемоданчик». С документами, медикаментами, зарядкой для телефона и заряженным пауэрбанком, запасом воды в бутылках и еды в консервах на первое время — весь список нет смысла приводить ибо их немало в Сети, и все однотипны, как снаряды к чешскому РСЗО «Vampire». Только не переусердствуйте: по весу такой чемоданчик должен соответствовать вашим возможностям его взять с собой и нести, возможно, не одну сотню метров до ближайшего бомбоубежища. Месторасположение которого и способы, как до него добраться пешком, лучше тоже узнать заранее.

Вам может показаться, что я опять «нагнетаю», но нет. Как и все россияне, я верю в доброго Дедушку Мороза и в несокрушимую мощь нашего ПВО. Однако бережёного Бог бережёт. Так что помогите Ему — поберегите себя и своих близких. Подготовьтесь…

Что ж — с Богом!

И с Новым годом, несмотря ни на что!

А каким будет ваш главный тост за новогодним столом?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

01.01 / Возрождённый «Запорожец» будут производить в Мелитополе

01.01 / Одним из допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов оказался Дмитрий Губерниев

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Режим для друзей

01.01 / Беглов переименовал Петропавловскую крепость в Кремль

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Неодолимая сила

01.01 / В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

31.12 / «Самец политика» и «Немец-перец-колбаса»: Дмитрий Медведев поздравил мировых лидеров с Новым годом

31.12 / Город Чайковский переименуют в честь Стаса Михайлова

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Чук и Гек. Слово Санты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика