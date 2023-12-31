Мнение: О годе горьких побед… Новый будет хуже?

Пока 2023-й нас ещё не совсем покинул, немного итогов — см. картинку. Неплохо для Альманаха, который уже 16-й год ведёт один человек в режиме хобби. Ну а теперь от личного — к общему.

Мой #прогноз на 2024-й.

Если оглянуться назад, в 2022-й #Россия вступала с надеждой, что «пронесёт». Не пронесло. В 2023-й — в ожидании, что «повезёт» и «закончится». Не повезло, несмотря на, и не закончилось: только усугубилось…

Сейчас, по данным социологов, россияне ждут и верят в лучшее. Не боюсь прослыть Кассандрой, но чувствую, что будет хуже третий подряд облом.

Этот текст я начал креативить ещё до украинской атаки на Белгород. Которая наглядно показала, что дурные предчувствия не были напрасными. Украина окончательно выбрала тактику «ответного» ракетного террора в качестве стратегии на 2024 год. Можно этому возмущаться, можно ужасаться, можно гневаться. Можно даже проводить сопоставления Зеленского с Гитлером — тот, помнится, тоже от бессилия и отчаяния приказал шарашить по Англии всем, что способно перелететь через Ла-Манш и взорваться в каком-нибудь мирном английском городе. Кстати, если говорить о воспоминаниях, то именно Великобритания объявила войну Германии, а не наоборот, а соответственно, англичане — «агрессоры».

Но все эти «можно» — впустую, и лучше не тратить время на бесполезные слова, а подготовиться к новогодней ночи и 366 последующим: год наступает високосный, что само по себе уже знак. То есть, не только намесить тазик «Оливье», но и собрать, от греха подальше, «тревожный чемоданчик». С документами, медикаментами, зарядкой для телефона и заряженным пауэрбанком, запасом воды в бутылках и еды в консервах на первое время — весь список нет смысла приводить ибо их немало в Сети, и все однотипны, как снаряды к чешскому РСЗО «Vampire». Только не переусердствуйте: по весу такой чемоданчик должен соответствовать вашим возможностям его взять с собой и нести, возможно, не одну сотню метров до ближайшего бомбоубежища. Месторасположение которого и способы, как до него добраться пешком, лучше тоже узнать заранее.

Вам может показаться, что я опять «нагнетаю», но нет. Как и все россияне, я верю в доброго Дедушку Мороза и в несокрушимую мощь нашего ПВО. Однако бережёного Бог бережёт. Так что помогите Ему — поберегите себя и своих близких. Подготовьтесь…

Что ж — с Богом!

И с Новым годом, несмотря ни на что!

А каким будет ваш главный тост за новогодним столом?

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