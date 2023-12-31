Поклонники Вячеслава Малежика заблокировали «Останкино» – они требуют вернуть в эфир «Первого канала» номер с участием артиста

Возле «Останкино» продолжается несанкционированная акция поклонников Вячеслава Малежика.

Активисты фан-клуба певца заблокировали вход в здание телецентра и обещают продолжать свои действия до тех пор, пока номер на песню исполнителя «Двести лет» не вернут в эфир «Первого канала».

Глава фанатского паблика Малежика Степан Полуянов в «Одноклассниках» рассказал собравшимся у телецентра представителям СМИ, что изначально выступление их любимого певца должно было войти в эфирный вариант шоу «Новогодняя ночь на Первом», но по каким-то причинам было вырезано из эфира. Об этом организаторам пикета сообщил участник группы из Южно-Сахалинска, посмотревший полную версию новогоднего шоу.

– Скажите, кто вам проплатил исключение из эфира Малежика? Ивлеева, Киркоров, Милявская, Пугачёва, Галкин? – возмущается Полуянов.

Дирекция «Первого канала» принимает экстренные меры, чтобы восстановить привычный режим работы «Останкино». Из-за того, что гендиректор канала Константин Эрнст находится в рабочей командировке в Финляндии, к протестующим отправили директора музыкального вещания Юрия Аксюту. Продюсер, в свою очередь, заверил активистов, что выступление Малежика в новогоднем шоу не планировалось, а информация об этом – всего лишь слухи. Тем не менее, для снятия напряжённости объявлены срочные поиски исполнителя. Соответствующее обращение направлено силовикам.

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