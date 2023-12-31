Мнение: Почему советские учёные не были продуктом советского образования

Возьмём любой список известных советских учёных. Например, вот этот, с подозрительного сайта «Дилетант», два главных редактора которого оказались иноагентами. Я бы с радостью взял какой-нибудь официальный перечень, что-нибудь типа «Топ-10 учёных СССР», но, к сожалению, таковых найти не удалось. В любом случае, полагаю, фамилии из списка достаточно консенсусные, чтобы вызывать безусловное уважение у всех, кто является носителем русской культуры и русского языка.

Посмотрим на происхождение представленных в перечне светил.

1. Сергей Иванович Вавилов, физик, лауреат четырёх Сталинских премий. Родился в семье преуспевающего коммерсанта, купца второй гильдии, гласного Московской городской думы.

2. Виталий Лазаревич Гинзбург, физик, академик АН СССР, лауреат Ленинской, Сталинской и Нобелевской премий. Сын инженера. До 11 лет получал домашнее образование под руководством своего отца.

3. Лев Давидович Ландау, физик, академик, нобелевский лауреат. Отец — инженер-нефтяник, мать — известный врач, автор научных статей.

4. Андрей Дмитриевич Сахаров, физик, академик, создатель советской водородной бомбы. Отец — знаменитый преподаватель физики, мать — потомственная дворянка, дед — генерал-лейтенант русской императорской армии.

5. Пётр Леонидович Капица, физик, академик, лауреат двух Сталинских и одной Нобелевской премий, обладатель большого количества других научных регалий. Всё понял про революцию ещё в 1917, так что собирался стать британским учёным, но в 1934 приехал в Ленинград навестить мать и был схвачен по приказу вождя, после чего провёл остаток жизни в созданной для него золотой клетке, работая на СССР. Сын русского военного инженера, по материнской линии — внук знаменитого топографа, члена-корреспондента Петербургской академии наук.

6. Игорь Васильевич Курчатов, разработчик атомной бомбы, академик, лауреат одной Ленинской и четырёх Сталинских премий. Сын топографа и учительницы.

Как видите, тут нет крестьян, которых добрые комиссары научили грамоте в избе-читальне, в ходе ликбеза. Я ни в коем случае не сноб, но надо всё же быть реалистами — советский ликбез был достаточной базой, чтобы талантливые ребята могли стать чертёжниками или инженерами, но недостаточной, чтобы массово готовить звёзд первой величины.

Если вам не нравится этот список, давайте возьмём другой, из популярной игры «Атомное Сердце».

7. Владимир Николаевич Челомей, конструктор ракетно-космической техники, академик, лауреат Ленинской и трёх Государственных премий СССР. Родился в семье учителей — отец увлекался химией, мать преподавала русский и литературу. Детство провёл в кругу известных писателей и их родственников.

8. Иван Петрович Павлов, физиолог, академик, создатель науки о высшей нервной деятельности, вдохновитель многочисленных мемов о собаках и рефлексах. Из семьи священников, окончил Рязанскую духовную семинарию. Революцию встретил в возрасте 68 лет, давно состоявшимся учёным. Академиком стал ещё за 10 лет до того, в 1907.

9. Николай Иванович Вавилов, старший брат физика из начала списка, академик, генетик, создатель крупнейшей в мире коллекции семян культурных растений. Был приговорён в 1941 к расстрелу как вражеский шпион. Расстрел собирались заменить двадцатью годами тюрьмы, чтобы использовать ценного кадра для научной работы в «шарашке», но не успели, так как пока согласовывали решение, Николай Вавилов погиб в тюрьме от истощения. Отец, соответственно, тот же, что и у брата — общественный деятель, купец второй гильдии, директор мануфактурной компании «Удалов и Вавилов».

Как видите, везде одно и то же — сплошные «бывшие», выходцев из крестьянских семей нет.

Согласно популярному сейчас мифу, когда большевики захватили власть в России, они немедленно начали строить школы и открывать университеты, после чего крестьянские дети, отлепившись от деревянных сох, приступили к работе над ядерными бомбами и космическими кораблями.

Реальность несколько прозаичнее. Однажды Анатолий Луначарский читал лекцию пролетариату, и из зала его спросили, сколько институтов надо закончить, чтобы стать таким же умным, как он. «Всего три», — ответил нарком, — «Но первый институт должен закончить ваш дед, второй — отец, а третий — вы». Таким образом, даже если бы советская наука действительно начиналась «от сохи», а не от науки российской, одной из сильнейших на начало 20-го века, ожидать мощной волны именно советских учёных стоило бы не раньше, чем в 1980-е. Но даже это было бы возможно только при условии, что на образование выделяли бы достаточные ресурсы, тогда как в реальности, как печально докладывал тот же Луначарский Десятому съезду Советов, положение дел в школах было самым плачевным: бюджеты сократились на порядок, так что учителя вынуждены были заниматься буквальными нищенством и проституцией, чтобы выжить (ссылка).

Наука не может быстро развиваться в условиях разрухи: как минимум учёный должен получать достаточно калорий, читать лекции в обустроенном помещении, спать в тёплой постели и не умирать от тифа, как многие известные учёные в ленинскую эпоху. Дополнительно к этому учёному полезно иметь отдельную квартиру, нормальную зарплату и здоровую, не сломанную во время допроса челюсть.

Таким образом, следует отделить мух от котлет. Большевики действительно уделяли много внимания образованию: примерно к 1928 они сумели вырулить обратно на заложенную ещё Николаем II траекторию развития и дальше уже действительно шли вперёд, развивая массовое среднее и высшее образование в стране. Про качество советского образования можно спорить, но инженерная школа, к примеру, в позднем СССР была отличной. Если бы Хрущёв с Брежневым дали советским инженерам хоть немного вздохнуть, возможно, лидером в компьютерной индустрии стала бы именно наша страна.

Вместе с тем, советская система образования к знаменитым достижениям советской науки никакого отношения не имеет. Атомную бомбу, космические корабли и так далее разрабатывали дети купцов, священников и инженеров, то есть выходцы из интеллигентных семей, которые выросли бы образованными людьми при любом сценарии, и научной карьере которых страшный 1917 только помешал.

Напомню, Юрия Гагарина в космос запустили Сергей Павлович Королёв и Валентин Петрович Глушко, освоившие грамоту ещё до школы. Советский ликбез был им просто не нужен, а советский университет, например, студент Глушко закончить не смог, так как плату за обучение не потянул. (Излишне упоминать, что тот советский университет был открыт ещё при Александре I, большевики только переименовали его в свою честь).

Таким образом, если бы Российская империя продолжилась после 1917, Королёв и Глушко автоматически стали в ней образованными людьми. При этом, пожалуй, достигли бы они большего, потому что как минимум не сидели бы в лагерях по политической 58-й статье, как «враги народа».

Вместо завершения поста замечу, что популярный у неосталинистов миф, согласно которому Сергей Королёв якобы сидел за растрату, не выдерживает элементарной проверки. В обвинительном заключении слова «растрата» нет, это уже современная выдумка. Цитирую: «…являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, то есть в преступлениях ст.ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР…».