 

Мнение: 2023

31.12.2023, 18:00, Разное
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2023-й год я все-таки не пережил, а прожил. И прожил вполне интересно.

Конечно, были и более насыщенные годы, но что есть, то есть.

В 2023 году съездил в командировки в Екатеринбург, Уфу, Грозный, Ефремово, Казань, Австрию, Турцию.

Вел видео-канал, завел страницу в telegram, ходил в спорт-зал, гулял с Чарли. Вот, к слову, фотографии трехдневной давности:

Ходил в кино, в театр…

В общем, жизнь продолжается! С наступающим 2024-ым всех! С наступающим високосным годом Дракона!

Источник: Ирек Муртазин


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