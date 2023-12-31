Историк моды Васильев не стал сниматься в новом «Модном приговоре» из-за возраста

Александр Васильев пояснил, почему он не участвует в новой версии шоу “Модный приговор”, которое ранее вел вместе с Надеждой Бабкиной и Эвелиной Хромченко.

В интервью “Абзацу” историк моды отметил, что приглашение он не мог принять из-за состояния здоровья и возраста, но в настоящее время чувствует себя лучше. Васильев также сообщил, что ведущими будут Эвелина Хромченко и новые лица, но окончательного выбора пока не сделано, причем фигура ведущего будет меняться.

Кастинг на роли судьи и защитника включает в себя имена таких личностей, как Игорь Верник, Александр Рогов, Александр Анатольевич, Даниил Грачев, Константин Михайлов, Татьяна Геворкян, Арина Холина, Антон Лаврентьев и Миа Бойка. Зрители сами определят, кто останется в шоу.

“Модный приговор” был снят с эфира Первого канала в феврале 2022 года, но вернулся 29 декабря 2023 года.