 

JAMA: домашние животные снижают риск деменции у одиноких пожилых людей

31.12.2023, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые выяснили, что наличие собаки или кошки у одиноких пожилых людей может снизить риск развития деменции. результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В опросе, в котором участвовали почти восемь тысяч человек, участники рассказали о наличии домашнего животного и своих жилищных условиях. Ученые провели оценку беглости речи и памяти с использованием специальных тестов, включая список слов для запоминания и перечисление животных в течение одной минуты.

Показано, что у одиноких людей, имеющих питомцев, ухудшение памяти и беглости речи происходит медленнее по сравнению с теми, у кого нет домашних животных. Предыдущие исследования связывали жизнь в одиночестве с повышенным риском деменции, но новое исследование показывает, что у одиноких людей с питомцами риск деменции не выше, чем у тех, кто живет с семьей.

Ученые предполагают, что регулярное общение с домашними животными может снижать уровень стресса и беспокойства, часто сопутствующих одиночеству, что в свою очередь снижает риск деменции. Прогулки с собаками способствуют физической активности и социальному взаимодействию, что также содействует уменьшению риска ухудшения умственных функций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

01.01 / Возрождённый «Запорожец» будут производить в Мелитополе

01.01 / Одним из допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов оказался Дмитрий Губерниев

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Режим для друзей

01.01 / Беглов переименовал Петропавловскую крепость в Кремль

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Неодолимая сила

01.01 / В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

31.12 / «Самец политика» и «Немец-перец-колбаса»: Дмитрий Медведев поздравил мировых лидеров с Новым годом

31.12 / Город Чайковский переименуют в честь Стаса Михайлова

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Чук и Гек. Слово Санты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика