JAMA: домашние животные снижают риск деменции у одиноких пожилых людей

Ученые выяснили, что наличие собаки или кошки у одиноких пожилых людей может снизить риск развития деменции. результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В опросе, в котором участвовали почти восемь тысяч человек, участники рассказали о наличии домашнего животного и своих жилищных условиях. Ученые провели оценку беглости речи и памяти с использованием специальных тестов, включая список слов для запоминания и перечисление животных в течение одной минуты.

Показано, что у одиноких людей, имеющих питомцев, ухудшение памяти и беглости речи происходит медленнее по сравнению с теми, у кого нет домашних животных. Предыдущие исследования связывали жизнь в одиночестве с повышенным риском деменции, но новое исследование показывает, что у одиноких людей с питомцами риск деменции не выше, чем у тех, кто живет с семьей.

Ученые предполагают, что регулярное общение с домашними животными может снижать уровень стресса и беспокойства, часто сопутствующих одиночеству, что в свою очередь снижает риск деменции. Прогулки с собаками способствуют физической активности и социальному взаимодействию, что также содействует уменьшению риска ухудшения умственных функций.