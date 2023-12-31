 

Основатель театра-студии “Верба” Максимилиан Потемкин скончался в 49 лет

31.12.2023, 16:45, Разное
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На 49-м году жизни скончался Максимилиан Потемкин, выдающийся российский актер театра и кино, а также основатель московского театра-студии “Верба”. Об этом пояснила пресс-служба театра.

В заявлении говорится: “Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин”. Причина смерти актера не была озвучена. Сотрудники театра выразили свои глубокие соболезнования родным и близким ушедшего коллеги.

Максимилиан Потемкин родился 1 июня 1974 года в Ленинграде и начал свою карьеру как артист балета в театре “Мюзик-Холл”. Впоследствии он переехал в Москву и в 2009 году основал свой театр “Верба”. В своей творческой биографии актер также оставил след в кинематографе, принимая участие в таких проектах, как сериалы “Пятая стража”, “Москва. Три вокзала”, “Сын ворона” и “Свидетели”, а также снялся в документальном фильме “Русские жены великих людей”.


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