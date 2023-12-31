Украину призвали уступить территорию РФ ради «мира» и «интересов Америки»

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Представители Вашингтона всё настойчивее требуют от Киева пойти на мирное соглашение с Москвой, даже если ему придётся отдать территорию. В частности, сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что мирное урегулирование конфликта необходимо не только самой Украине, но и США, пишет Newsweek.



AP

Представители Вашингтона всё настойчивее требуют от Киева пойти на мирное соглашение с Москвой. Даже если эта сделка повлечёт за собой потерю территории, пишет Newsweek.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал абсурдной мысль о том, что ВСУ удастся оттеснить российские войска. «В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским и что нам нужно положить конец этому конфликту», — заявил политик.

Он также пояснил, почему его партия не спешит одобрять выделение дополнительных средств правительству Зеленского. «Мы говорим президенту и всему миру: вам нужно сформулировать, в чём заключаются ваши цели. Чего 61 миллиард долларов позволит достичь такого, чего не удалось достичь 100 миллиардам?» — риторически поинтересовался Вэнс.

Похожую позицию разделяют многие республиканцы, в том числе конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, который предлагал лишить Киев какой-либо поддержки. Отчасти недовольство у консерваторов вызывает неспособность украинской армии одержать победу, несмотря на огромные вливания, считает Newsweek.