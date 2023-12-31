Мнение: О предвестии скорых ядерных ударов… Он — долбанёт?

После украинской атаки на Белгород тема «ограниченного» ядерного удара зашла в народ. Без шуток. И в самом деле, ведь в результате неизбирательного обстрела чешскими «Градами» и ракетами с кассетными боеприпасами 20 взрослых и четверо детей уже никогда не встретят Новый год, а ещё более сотни горожан проведут новогоднюю ночь в больничных палатах и реанимационных блоках — дай Бог, чтобы выжили.

Так что эмоции россиян понять можно.

Однако политические лидеры для таких действий руководствуются более рациональными причинами.

Неизвестно, что думает российский президент Владимир #Путин об ударе возмездия с применением ТЯО. Но на другой стороне евразийского континента один отмороженный «вождь нации» размышляет об этом всерьёз. И говорит вполне серьёзно.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который пару дней назад призвал армию и военную промышленность КНДР активизировать усилия по подготовке к возможной войне, пошёл дальше. Военные КНДР должны быть готовы в случае непредвиденной ситуации умиротворить всю Южную Корею, в том числе с применением ЯО, заявил он. Эти его слова приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«Народная армия должна внимательно следить и чутко управлять быстро меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове… и продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи…, включая ядерную силу, в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Ким Чен Ын.

Понятно, что северокорейский лидер, во всём зависящий от Китая, создаёт новый очаг напряжённости в Юго-Восточной Азии по указке Пекина. Который показывает Вашингтону, что тоже умеет в «прокси». И скорее всего, грозные слова Кима — просто слова, каких много было сказано и раньше. Но всё же ружьё, висящее на сцене, обречено выстрелить по законам жанра.

Так что, если приспичит и прижмёт, то — долбанёт?

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