 

В Испании арестовали пару, планировавшую совершить ритуальное убийство ребенка

31.12.2023, 15:35, Разное
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В Испании задержана французская пара, которая намеревалась совершить ритуальное убийство своего пятилетнего сына в пустыне Сахара. Арест произошел после получения информации от испанской Гражданской гвардии, которая предотвратила вывоз ребенка за пределы страны.

По данным властей, супруги страдали от психических расстройств и считали своего ребенка одержимым, что послужило мотивацией для планируемого убийства. Европейский ордер на арест был выдан в связи с этим инцидентом.

Арест произошел в порту города Альхесирас в провинции Кадис, когда пара собиралась покинуть страну на автомобиле, направляясь в марокканский Танжер на пароме. Ребенок передан в центр приема несовершеннолетних и находится в безопасности.


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