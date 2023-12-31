 

Учёные доказали иудейское происхождение Деда Мороза

31.12.2023, 15:33, Разное
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В научном мире произошло событие, которое навсегда изменит представление о Деде Морозе.

Учёные Российской академии естественных наук провели масштабное исследование и доказали иудейское происхождение главного героя новогодних праздников.

Исследовав несколько тысяч письменных документов, они пришли к выводу, что изначально Дед Мороз был еврейским богом зимы и плодородия Даосом. С течением времени его образ трансформировался, а имя сменилось на более привычное для русского уха.

Интересная версия относительно бороды Деда Мороза была высказана в трудах историка XIX века Николая Абрамовского – он предполагает, что изначально растительность на лице новогоднего волшебника была чёрного цвета, а не белого, как сегодня, и по сути представляла собой пейсы. Позже, после введения черты оседлости, для того чтобы остаться в Великом Устюге, Дед Мороз и его внучка Снегурочка приобрели традиционную славянскую внешность — чародей стал блондином, а его внучка, помимо светлого цвета волос, всегда изображалась с голубыми глазами.

Ещё одно преобразование, произошедшее в облике Деда Мороза в XIX веке, относится к изменению его менталитета — сначала волшебник продавал подарки, а потом стал раздавать послушным детям.

В связи со вновь открывшимися обстоятельствами изучается возможность постепенного отказа от использования образа Деда Мороза. В этом году преследовать за использование его костюма не будут, заверили специалисты, однако в самом ближайшем будущем вопрос потребует всестороннего изучения с надлежащим государственным финансированием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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