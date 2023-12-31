 

Депутат предложил штрафовать за газлайтинг и фэтшейминг за новогодним столом

31.12.2023, 14:33, Разное
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Депутат Госдумы Леонид Бидонько заявил о необходимости сломать токсичные паттерны поведения за новогодним столом, и при необходимости внести изменения в административный кодекс.

– Родственников не выбирают, у каждого свой характер и взгляды на жизнь, у многих своя история обид и недопониманий — так что атмосфера зачастую не такая уж праздничная и беззаботная. Если же к этому добавляется традиционный алкоголь, то ссор и выяснения отношений не избежать. Зачастую вся эта гремучая смесь выливается не в открытые конфликты, а в токсичное поведение родственников по отношению друг к другу, — беспокоится депутат.

Нарушение личных границ, газлайтинг, фэтшейминг, сомнительные комплименты, напоминание о тикающих часиках — вот неполный список острых проблем, которые требуют скорейшего решения для того, чтобы Новый год превратился в по-настоящему добрый семейный праздник. Особенную актуальность инициативе предаёт то, что Владимир Владимирович объявил 2024 годом семьи.

– Если вам говорят, что нужно поменьше есть, сейчас вы можете либо поругаться, либо смолчать. Но если предлагаемые мной поправки в КоАП пройдут третье чтение, то закон будет на вашей стороне, и больше никто не посмеет испортить вам праздничное настроение, — надеется господин Бидонько.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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