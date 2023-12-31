 

Лавров заявил о боязни Вашингтона разрушить отношения с Москвой

31.12.2023, 14:25, Разное
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что США сейчас предпочитают избегать полного разрушения отношений с Россией, однако на путь взаимного уважения и учета интересов друг друга Вашингтон пока не готов.

В интервью РИА Новости Лавров подчеркнул, что несмотря на некоторую осторожность в действиях Белого дома, американцы пока не проявляют готовности к честному диалогу на основе взаимного уважения. Он выразил убеждение, что переход к формуле мирного сосуществования и сотрудничества в различных областях станет возможным только после признания Вашингтоном коренных национальных интересов РФ и инициирования серьезных переговоров.

Лавров также отметил, что американские правящие круги отрицают реалии многополярного мира, продолжая придерживаться убеждения в собственном превосходстве и исключительности.


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