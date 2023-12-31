Мнение: Истоки русской американофобии

Кстати, еще одно открытие, прямо следующее из теории “страха ассимиляции”, описанной в предыдущем посте. Я получил ответ на еще один давно мучающий меня вопрос: откуда в моем добром народе эта местами прямо-таки звериная, абсолютно необъяснимая, дикая и ни на чем вроде бы не основанная злоба в отношении американцев?! Ведь Америка и Россия никогда не воевали, наоборот – были союзниками в обеих мировых войнах. В 1920-е годы Америка буквально кормила Россию, в 30-е фактически занималась индустриализацией России, в 40-е прошлого века буквально вытянула к победе в войне через свой ленд-лиз. В 90е – опять спасала Россию от голода своими “ножками Буша”. Всё – практически бесплатно, и даже после “грабительской приватизации” одни американцы “остались с носом”, не получив в России ни одного сколь-нибудь привлекательного актива.

Тем не менее, именно к Америке в России – ненависть, такая же тупая и иррациональная, как у украинцев к русским, со старательным придумыванием и неустанным расчесыванием всяких или заведомо фантастических обидок, как у сварливой бабы в несчастливом браке. Именно в отношении американцев русским обычно изменяет обычно им присущая широта души.

А дело в том, что причина – ТА ЖЕ! Тот самый “страх ассимиляции”. Русские ненавидят американцев именно в силу их крайней похожести, даже некоего экзистенциального родства: те и другие – огромные нации, привыкшие осваивать и покорять огромные просторы, почти всю историю ни с кем не воевавшие, кроме местных диких аборигенов-индейцев (в русском случае это были чукчи и эвенки) в ходе своей экспансии. Удаль, страсть к выпивке, широта души, размах – всё это роднит. Общее тут и самое частое обвинение со стороны завидующих других наций – в “природном” хамстве, грубости и неотесанности.

Словом, всё похоже, только вот беда – американцев БОЛЬШЕ, и они объективно намного мощнее. Оттого и этот, совершенно нестерпимый Страх Ассимиляции, о котором в России сейчас стонут и плачут практически в открытую, да и раньше то и дело принимались бороться “с американским образом жизни”.

Русскому человеку, который традиционно никак не может врубиться, ЗА ЧТО украинцы прониклись к нему такой неприязнью явно иррационального свойства, можно предложить упражнение – представить, за что он сам испытывает злобу к ничего плохого ему не сделавшим американцам. Представил? Вот РОВНО ТАКОЕ ЖЕ чувство испытывают украинцы к нему самому.

Иррациональный, тупой, нечеловеческий страх растворения.