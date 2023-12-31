В Госархиве показали партбилеты Деда Мороза и Снегурочки

В преддверии Нового года в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) состоялась выставка, посвящённая истории и атрибутам любого праздника россиян.

Посетители экспозиции смогли увидеть новогодние игрушки времён Петра I, Екатерины II, Николая II, Великой Октябрьской революции, времён СССР, а также узнать историю знаменитых «кремлёвских ёлок».

– Некоторые документы впервые станут достоянием общественности, длительные годы они пребывали под грифом «секретно» и буквально на днях истёк срок давности, – пояснил сотрудник Госархива.

Впервые гости ГАРФ увидели архивные фотографии Иосифа Сталина у новогодней ёлки, Владимира Ленина с хлопушкой, а также фото со знаменитых кремлёвских корпоративов Леонида Брежнева и Константина Черненко. Отдельного внимания заслуживают партийные билеты двух главных новогодних героев – Деда Мороза и Снегурочки и служебный документ 1937 года за подписью наркома внутренних дел СССР Николая Ежова, где он обращается к Иосифу Сталину и заявляет о необходимости создания положительных детских персонажей.

– Уважаемый Иосиф Виссарионович! Довожу до Вашего ведома. Народ утомлён постоянными, пусть и справедливыми репрессиями. Не только работа, но и праздники должны радовать советского человека или по крайней мере ребёнка. Я предлагаю вернуть всесоюзное празднование Нового года и уделить особое внимание детям, поэтому предлагаю позаимствовать сказочных персонажей из пьесы Александра Островского – Деда Мороза и Снегурочку, – говорится в документе.

Через пару дней Ежов получил ответ от Сталина: «Не возражаю, но только пусть они будут коммунистами».

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