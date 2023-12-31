В Самаре завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ из-за диссертации о нарушениях сексуальной ориентации

В Самаре завели дело по статье о пропаганде экстремизма из-за кандидатской диссертации психиатра Валентина Матвеева, посвящённой нарушениям сексуальной ориентации.

Заявление в органы написали коллеги – они утверждают, что Матвеев в своей работе пропагандирует ЛГБТ.

Экспертиза подтвердила, что автор научной работы в ней никак не высказал своего отрицательного отношения к запрещённой в России организации. Члены фокус-группы в свою очередь заявили: упоминания о ЛГБТ в диссертации вызывают у них желание вступить в противоестественные половые связи.

– Строго говоря, само упоминание о существовании такой организации или таких людей – это уже пропаганда, – пояснил источник, знакомый с ситуацией. – Могут быть варианты, когда явно выражается осуждение, но в этом случае маневрировать некуда, будет обвинительный приговор. Многое зависит от сотрудничества со следствием и раскаяния.

Матвеева пока отпустили под подписку о невыезде, запретив ему пользоваться интернетом, телефоном и письменными принадлежностями. Его также уволили с работы по отрицательным мотивам. Следствие сейчас готовит второе дело в отношении членов экспертной фокус-группы и устанавливает личности пациентов психиатра – в своём исследовании он закодировал экстремистов номерами, но это не поможет им уйти от ответственности.

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