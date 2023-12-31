 

В Самаре завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ из-за диссертации о нарушениях сексуальной ориентации

31.12.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Самаре завели дело по статье о пропаганде экстремизма из-за кандидатской диссертации психиатра Валентина Матвеева, посвящённой нарушениям сексуальной ориентации.

Заявление в органы написали коллеги – они утверждают, что Матвеев в своей работе пропагандирует ЛГБТ.

Экспертиза подтвердила, что автор научной работы в ней никак не высказал своего отрицательного отношения к запрещённой в России организации. Члены фокус-группы в свою очередь заявили: упоминания о ЛГБТ в диссертации вызывают у них желание вступить в противоестественные половые связи.

– Строго говоря, само упоминание о существовании такой организации или таких людей – это уже пропаганда, – пояснил источник, знакомый с ситуацией. – Могут быть варианты, когда явно выражается осуждение, но в этом случае маневрировать некуда, будет обвинительный приговор. Многое зависит от сотрудничества со следствием и раскаяния.

Матвеева пока отпустили под подписку о невыезде, запретив ему пользоваться интернетом, телефоном и письменными принадлежностями. Его также уволили с работы по отрицательным мотивам. Следствие сейчас готовит второе дело в отношении членов экспертной фокус-группы и устанавливает личности пациентов психиатра – в своём исследовании он закодировал экстремистов номерами, но это не поможет им уйти от ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

01.01 / Возрождённый «Запорожец» будут производить в Мелитополе

01.01 / Одним из допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов оказался Дмитрий Губерниев

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Режим для друзей

01.01 / Беглов переименовал Петропавловскую крепость в Кремль

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Неодолимая сила

01.01 / В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

31.12 / «Самец политика» и «Немец-перец-колбаса»: Дмитрий Медведев поздравил мировых лидеров с Новым годом

31.12 / Город Чайковский переименуют в честь Стаса Михайлова

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Чук и Гек. Слово Санты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика