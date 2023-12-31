Добавляли генно-модифицированный газ. Учёные раскрыли тайну пузырьков в шампанском

Французские учёные провели эксперимент с целью выяснить причину возникновения пузырьков в игристых винах (шампанском).

Изучив продукцию марок Moët & Chandon, Krug, Louis Roederer, Bollinger и Veuve Clicquot, эксперты пришли к выводу, что пузыри в напитке появляются не на этапе брожения, а перед выходом с ленты конвейера, где в каждую бутылку при помощи шприца добавляют генно-модифицированный газ.

Глава рабочей группы Франсуа Клод рассказал, что он с коллегами пробовал добавлять в воду дрожжи и сахар, но углекислый газ вследствие эксперимента не выделялся, а пузырьки в воде не образовывались.

– Нас обманывали годами – все пузырьки в шампанском имеют генетически модифицированную природу. Кто-то скажет, что это всё не играет роли для большинства поклонников напитка, но генно-модифицированные продукты, включая ГМО-соду и ГМО-газ, вредят организму, что доказано на крысах, – отметил учёный.

Клод добавил, что исследователи пока не могут определить, какой именно газ используют виноделы. Для продолжения работы эксперты требуют выделить им ещё 50 млн евро и несколько десятков ящиков шампанского.

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