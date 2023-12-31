 

ЕС согласовал поэтапную интеграцию Болгарии и Румынии в Шенген

31.12.2023, 9:45, Разное
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Совет Евросоюза принял решение о начале поэтапной интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Согласно этому решению, на морских и воздушных границах этих стран с другими членами ЕС в марте следующего года уберут пограничный контроль. Однако, на сухопутных границах он сохранится.

Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, и сейчас включает в себя 27 стран: 23 государства ЕС, Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Члены Шенгена отменили пограничный контроль между собой.

Официальное сообщение Еврокомиссии подтверждает единогласное решение Совета Евросоюза и указывает на позитивные последствия этого шага, такие как стимулирование поездок, торговли и туризма, а также усиление внутреннего рынка. Дальнейшие переговоры касательно отмены пограничного контроля на сухопутных границах будут продолжены в 2024 году.

Болгария и Румыния надеются на интеграцию в Шенгенскую зону с момента своего присоединения к ЕС в 2007 году. Несмотря на готовность этих стран, процесс блокировался различными участниками ЕС в течение 12 лет. В декабре 2022 года Совет Евросоюза, на уровне глав МВД, наконец, согласовал решение, но оно было заблокировано Австрией, которая указала на недостаточные усилия этих стран в борьбе с нелегальной миграцией. В 2023 году Венгрия также заблокировала присоединение к Шенгену, критикуя Болгарию за введение налога на транзит российского газа.


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