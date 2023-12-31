 

Airbnb применит искусственный интеллект для борьбы с новогодними вечеринками

31.12.2023, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская платформа для бронирования жилья Airbnb внедрила искусственный интеллект для выявления арендаторов, планирующих проводить новогодние вечеринки. Эту информацию пишет Business Insider.

Компания сначала ввела временные ограничения на аренду жилья для увеселительных мероприятий с большим количеством участников в 2020 году, но с начала 2022 года ограничения стали постоянными.

По словам Airbnb, их искусственный интеллект проводит тщательную проверку сотен параметров в профилях пользователей перед тем, как разрешить или отклонить бронирование.

Эти проверки включают в себя оценку длительности аренды, определение расстояния до объекта аренды от места прибытия арендаторов и анализ временного промежутка между оформлением брони и датой заселения. Особое внимание привлекают попытки арендовать жилье на срок от одного до трех дней.

Используя нейросеть, Airbnb уже отклонила более 63,5 тысяч сделок в США накануне Нового Года. Также планируется расширить программу на Канаду, Великобританию, Францию, Испанию, Австралию и Новую Зеландию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Мимо Луны. Эпизод 4. 1967

01.01 / Возрождённый «Запорожец» будут производить в Мелитополе

01.01 / Одним из допущенных на Олимпиаду нейтральных атлетов оказался Дмитрий Губерниев

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Режим для друзей

01.01 / Беглов переименовал Петропавловскую крепость в Кремль

01.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Неодолимая сила

01.01 / В США вместо выступления Байдена показали балет «Лебединое озеро»

31.12 / «Самец политика» и «Немец-перец-колбаса»: Дмитрий Медведев поздравил мировых лидеров с Новым годом

31.12 / Город Чайковский переименуют в честь Стаса Михайлова

31.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Чук и Гек. Слово Санты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика