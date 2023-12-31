Airbnb применит искусственный интеллект для борьбы с новогодними вечеринками

Американская платформа для бронирования жилья Airbnb внедрила искусственный интеллект для выявления арендаторов, планирующих проводить новогодние вечеринки. Эту информацию пишет Business Insider.

Компания сначала ввела временные ограничения на аренду жилья для увеселительных мероприятий с большим количеством участников в 2020 году, но с начала 2022 года ограничения стали постоянными.

По словам Airbnb, их искусственный интеллект проводит тщательную проверку сотен параметров в профилях пользователей перед тем, как разрешить или отклонить бронирование.

Эти проверки включают в себя оценку длительности аренды, определение расстояния до объекта аренды от места прибытия арендаторов и анализ временного промежутка между оформлением брони и датой заселения. Особое внимание привлекают попытки арендовать жилье на срок от одного до трех дней.

Используя нейросеть, Airbnb уже отклонила более 63,5 тысяч сделок в США накануне Нового Года. Также планируется расширить программу на Канаду, Великобританию, Францию, Испанию, Австралию и Новую Зеландию.