 

Загадка фотографий с треугольным НЛО на орбите Земли

31.12.2023, 5:34, Разное
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Еще в 2013 году интернет-исследователи случайно обнаружили на официальном сайте фотографий NASA – Gateway to Astronaut Photography два снимка с неопознанным треугольным объектом на орбите Земли.

Эти две фотографии были сделаны в 1986 году с борта шаттла Columbia STS-61C и до сих пор нет внятного объяснения, что это было такое. Некоторые эксперты НАСА лишь неопределенно высказались, что скорее всего это космический мусор, и всё.

Размеры объекта неизвестны, но он вряд ли крошечный, иначе с борта шаттла его бы вообще не заметили. Но астронавты его заметили и успели дважды заснять ручной камерой Hasselblade.

Кто-то из уфологов посчитал, что это материнский корабль инопланетян, с которого они контролируют запуск своих "НЛО", а вот конспирологи предположили, что астронавты могли случайно заметить легендарный треугольный военный летательный аппарат TR-3B, секретно разрабатываемый США.

К примеру, некий Эдгар Фуше, бывший сотрудник Пентагона из инженерного отдела, уверен на 100% в том, что это именно TR-3B, и он даже рассчитал его примерный размер по фото – около 182 метров в длину, практически размером с авианосец.

Фуше также рассказал о том, что по его мнению TR-3B работает на эффекте Бифилда-Брауна, используя большие электростатические заряды для уменьшения своей массы и  достигая с его помощью невероятных скоростей. 

А вот Кларк Макклелланд, который работал подрядчиком НАСА, а также оператором системы безопасности шаттлов, считает, что это может быть корабль инопланетян. 

Более того, еще в 2008 году Макклелланд утверждал, что когда он дежурил в Космическом центре Кеннеди, Центре управления полетами НАСА, на одном из мониторов камер наблюдения, расположенных внутри шаттла, он лично увидел двухметрового инопланетянина, который просто стоял и беседовал с двумя астронавтами.

Они находились в отсеке для полезной нагрузки космического челнока и два астронавта сидели в своих креслах, крепко прикрепленные к ним ремнями, а инопланетянин стоял рядом с ними. Беседа длилась чуть более минуты.

По мнению, интернет-уфолога Скотта Уоринга, загадочный треугольный объект определенно летел к шаттлу, а не от него, так как на втором фото, сделанном на 17 секунд позже первого, он куда ближе к шаттлу.

И, возможно, поняв это, астронавты прекратили съемку и подняли тревогу. Но это мы можем лишь предполагать, так как обстоятельства нам неизвестны. Известно лишь то, что в момент съемки шаттл находился над Атлантическим океаном, неподалеку от западного берега Африки на высоте 324 км. 


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