 

В России возмущены ракетным ударом по Белгороду, но резолюции ООН выполнять не намерены

31.12.2023, 5:26, Новости дня
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Сегодня произошло обострение двухлетнего цикла смерти и разрушений, который проявился в полной мере во время вчерашней масштабной атаки России на Украину, заявил на срочном заседании Совета Безопасности в субботу помощник Генерального секретаря ООН Халед Хияри.

Война в УкраинеОн предупредил о «вполне реальной опасности дальнейшей эскалации и распространения» войны.

30 декабря, по данным российских властей, в результате украинских ракетных ударов по Белгороду погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, в том числе двое детей. Сообщается, что более ста человек получили ранения. Украинские удары также нанесли ущерб гражданской инфраструктуре, в том числе медицинскому колледжу Белгородского государственного университета. Российские власти также сообщили об атаках украинских беспилотников в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

Неофициально в Украине на обвинения РФ ответили словами российского руководства: «Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций».

– Тем временем украинские власти сообщили о новых ночных атаках российских дронов на Херсонскую область, – сказал Хияри. Сообщения о воздушной тревоге поступают со всей Украины, в том числе из Харьковской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областей. Несколько часов назад нападению подвергся Харьков, в результате чего были ранены мирные жители и повреждена гражданская инфраструктура.

– По мере продолжения войны мы будем видеть больше убитых и раненых украинских и российских мирных жителей, – подчеркнул помощник главы ООН.

Он напомнил о призывах Генерального секретаря к деэскалации напряженности и прекращению нападений на мирное население, жилые районы, гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

– Мы однозначно осуждаем все нападения на города и деревни как в Украине, так и в Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно, – заявил Хияри.

– Защита гражданского населения должна быть приоритетом. Боевые действия и кровопролитие должны прекратиться, война должна завершиться, – добавил он.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Украину «в преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу».

– Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений, – добавил российский дипломат. – Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями.

Советник Миссии Украины при ООН Сергей Дворник напомнил о вчерашнем массированном ударе, нанесенном Россией по городам Украины, сообщив, что сегодня из-под завалов продолжали извлекать тела погибших. Кроме того, по его словам, Россия и не прекратила обстрелы украинской территории.

– Есть только один способ остановить человеческие страдания и разрушения, вызванные войной: остановить саму войну, – подчеркнул Дворник.

– Российская Федерация должна принять единственно справедливое решение, как это предусмотрено резолюцией ГА ООН от 23 февраля 2023 года “Принципы Устава ООН, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине”. Это решение прямо сейчас может принять один человек в Кремле: прекратить агрессию, вывести войска с территории Украины и подготовиться к тому, что обычно следует за окончанием войны – ответственности и репарациям, – сказал он.


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