Украинцев забудут и бросят — они станут следующими афганцами

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Украинцы станут следующими афганцами, заявил в интервью Judging Freedom бывший сотрудник Госдепа США Мэтью Хо. «Их забудут и бросят, как только они станут политически неуместными для США», — заявил он. При этом, как отмечает Хо, американцы уже добились желаемой цели, заняв доминирующее положение на энергетическом рынке Европы.

МЭТЬЮ ХО, экс-сотрудник Госдепа, заместитель директора Eisenhower Media Network: Я только что упомянул Судан, хотя, вероятно, мне скорее следовало бы упомянуть Афганистан…

Верно. Верно.

МЭТЬЮ ХО: …в том смысле, что украинцы станут следующими афганцами. Их забудут и бросят, как только они станут политически неуместными для США, как только США увидят иной путь в Восточной Европе.

Знаете, для США одна из причин, почему, как мне кажется, может появится заинтересованность американцев в урегулировании конфликта на Украине путём переговоров, состоит в том, что у Соединённых Штатов есть один крупный момент и, возможно, самый важный для американцев момент — господство на энергетическом рынке Европы.

По-моему, именно тут кроется первопричина. Люди задаются вопросом: как так вышло, что ещё в 2012 году Барак Обама во время дебатов высмеивал Митта Ромни за его заявления о том, что РФ — это противник, но не прошло и года, как произошёл всплеск русофобии, наблюдаемой нами последние 10 лет.

И, на мой взгляд, это во многом связано с добычей сланцевого газа и проходившим одновременно с этим строительством и расширением приблизительно дюжины СПГ-терминалов на восточном побережье и в Мексиканском заливе. Ведь нужно было отправлять куда-то весь этот сланцевый газ. А где лучший рынок? В Европе. И, по-моему, так начались эти современные… ну или как минимум последние десять лет напряжённых отношений с Россией. Это привело к госперевороту на Украине в 2014 году.

В этом смысле американцы победили. По меньшей мере на настоящий момент. Ведь мы действительно доминируем на этом энергетическом рынке. Сейчас мы крупнейший в мире поставщик сжиженного природного газа. При этом большинство этих поставок идут в Европу, заняв нишу, которая раньше принадлежала России.

Так что американцы могут сказать: смотрите, мы добились конкретно того, чего хотели. При этом мы всегда можем просто сказать… всегда можем пиарить то, что сделали на Украине, говоря следующее: «Мы остановили Владимира Путина. Он смог продвинуться на Запад лишь на 60 или 70 километров. Он занял всего лишь 10% территории, поскольку Крым он занял* ещё раньше. Это победа. Мы почти сразу остановили тирана. Он не смог дойти до Берлина или Парижа».

Вы видите, как Байден может раскручивать эту тему, когда будет участвовать в предвыборной гонке, пытаясь переизбраться на второй срок.



Верно. Верно.

МЭТЬЮ ХО: Всё это должно привести людей в Киеве к осознанию того, что их в итоге предадут, что их в итоге подведут и что они станут очередными афганцами.

Дата публикации 28 декабря 2023 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).