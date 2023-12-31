 

У украинскому конфликту привело некое нарушенное Америкой обещание

31.12.2023, 2:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

США, Германия и НАТО в 1990-м обещали советскому лидеру Михаилу Горбачёву, что альянс не будет расширяться на восток, напомнил в интервью Dialogue works американский экономист Джеффри Сакс. Однако Вашингтон почти сразу нарушил своё слово, что стало отправной точкой для нынешнего конфликта на Украине, отметил он.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Конфликт на Украине уходит своими корнями в последние дни Советского Союза. Советский Союз в конце 1980-х годов налаживал контакты с Соединёнными Штатами и Европой с целью закончить холодную войну и достичь мира. И если бы мы в конце 1980-х приняли это базовое предложение, выдвинутое президентом Горбачёвым, то это была бы возможность для реального мира и реального сотрудничества. Мы бы никогда не дошли до конфликта на Украине.

Президент Горбачёв в одностороннем порядке распустил советский военный альянс — Организацию Варшавского договора. И в тот момент канцлер Германии Гельмут Коль увидел возможность для быстрого воссоединения Германии.

Чтобы добиться этого, немецкое правительство и Соединённые Штаты обратились к Горбачёву, заявив: «Вы ведь распускаете Организацию Варшавского договора. Германия может воссоединиться. Мы не станем этим пользоваться и, выражаясь конкретно, не продвинем НАТО на восток ни на дюйм».   

И Горбачёв тогда сказал, что это важно. В 1990-м США, Германия и генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер — отмечу, что он повторил это в июне 1990 года, — неоднократно говорили Горбачёву, что НАТО не будет расширяться. И это, по-моему, отправная точка данного конфликта, поскольку США нарушили своё слово практически сразу.

Когда Советский Союз прекратил своё существование, руководство Соединённых Штатов решило, что США — безоговорочная и неоспоримая сверхдержава и мы можем делать всё что угодно, даже несмотря на то, что РФ — это страна — преемник Советского Союза, а технически можно сказать, что это страна-продолжение, ведь соглашения и прочие обязательства по контролю за вооружениями и тому подобным продолжали действовать. Однако США решили, что мы будем расширять НАТО: мы победили, а они проиграли — НАТО теперь будет расширяться на восток.

А в 1990-х окончательно было принято решение, что НАТО будет расширяться не только в Центральную и Восточную Европу, но и на территорию бывшего Советского Союза, в страны Прибалтики, а затем на Украину и в Грузию. И в этом как раз и кроется корень этого конфликта. Это стало торжеством победы Запада, а не соглашением между Западом и бывшими советскими республиками, чем всё это и должно было стать, послужив тем самым основой для долгосрочного мира.

Дата публикации 29 декабря 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Экс-глава МИД Австрии – экономическая и военная ситуация изменились в пользу России

01.01 / Public Sénat – успехи на фронте и на международной арене — французский генерал подвёл итоги 2023 года для Путина

01.01 / AP – ЮАР в суде ООН обвинила Израиль в геноциде палестинцев

01.01 / Welt – F-16 не изменят правил игры и не предотвратят ракетные удары по Украине

01.01 / Эксперт бундесвера – не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц

31.12 / Danny Haiphong – чудовищная атака на Белгород не сойдёт Украине и Западу с рук

31.12 / Times – Риши Сунак может проиграть предстоящие выборы

31.12 / Украину призвали уступить территорию РФ ради «мира» и «интересов Америки»

31.12 / Нетаньяху объявил, что война в Газе затянется «на долгие месяцы»

31.12 / Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика