 

Как правильно загадывать желания: советы психолога

31.12.2023, 2:34, Новости дня
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Обыкновенное чудо

Наши желания могут влиять на нашу реальность через несколько механизмов. Во-первых, они могут направлять наше внимание, ведя к осознанному выбору определенных целей и действий. Во-вторых, психологические аспекты, такие как уверенность в достижении цели, могут влиять на наше поведение и взаимодействие с окружающим миром. В-третьих, есть определенные законы реальности, согласно которым в мире действует любящая поддерживающая сила. Кто-то называет ее божественной волей Творца, кто-то определяет как фундаментальный закон природы. Сегодня очень популярны различные психологические методики, как с помощью мыслей оказывать влияние на события своей жизни. Все эти методики в конечном счете взаимодействуют именно с этой поддерживающей все сущее энергией. Тем не менее важно помнить, что желания сами по себе слабы, если не сопровождаются планированием и действиями.

Почему у людей не сбываются их желания с точки зрения психологии

Обратите внимание на моменты в вашей жизни, когда вы чувствовали себя наилучшим образом. При каких обстоятельствах вы испытывали положительные эмоции? Это может быть компасом для ваших истинных желаний. Замечайте, в каких моментах вы чувствуете прилив энергии и вдохновения.

Если ваше желание слишком абстрактно и не определено, например, “хочу быть счастливым”, это может оказаться трудным для его реализации. Если цели слишком абстрактны или неопределенны, сложно разработать конкретный план действий для их достижения, что может привести к разочарованию. Неопределенные желания без конкретных шагов по их достижению могут оставаться лишь мечтами, не материализуясь в реальности.

Часто нам мешают собственные негативные убеждения: я никогда не смогу купить машину мечты, я не увижу любимого исполнителя вживую, не найду вторую половинку. Слишком рано, недостаточно времени, средств, сил, талантов. Подобные установки создают подсознательные блоки, мешающие достижению поставленных целей и исполнению желаний. Реализация своих “хочу” часто требует осознанного управления своими мыслями, эмоциями и действиями, а также разработки конкретных стратегий достижения поставленных целей.

Как правильно загадывать желания?

  • Прежде чем загадывать желание осознайте свои потребности и ценности. Для этого глубоко соприкоснитесь с собой и задайте себе вопрос “Почему для меня важно это желание?” Запишите все ответы, которые придут. И после этого поразмышляйте над ними. Действительно ли для вас как для личности важно это желание или в нем проявляются разнообразные общественные стереотипы, не имеющими связи с вашими истинными потребностями.

  • После осознания своих ценностей и потребностей сформулируйте свое желание в позитивном ключе. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите получить, а не на том, чего вы не хотите. Положительная формулировка помогает настройке разума на достижение цели.

  • Будьте конкретны. Чем более детализированы ваши желания, тем легче вам будет определить шаги к их достижению. Например, вместо “хочу быть счастливым” выразите, что именно приносит вам радость.

  • Визуализируйте результат. Воображайте, как ваша жизнь изменится после исполнения желания. Эмоциональное вовлечение усиливает воздействие ваших желаний на подсознание.

  • Разделяйте долгосрочные и краткосрочные цели. Сформулируйте какие-то желания на ближайшее будущее и более долгосрочные. Это поможет вам действовать систематично, достигая поэтапно различных результатов.

  • Имейте доверие к любящей поддерживающей силе жизни. Свое желание вы открываете ей. Поэтому после того как сформулируете его, мысленно предложите его любящей энергии жизни. Сделайте это с доверием и благодарностью.

    • К сожалению, не все в жизни возможно по велению “волшебной палочки”. Мы не можем контролировать зачастую внешние обстоятельства, не можем вернуть людей, здоровье родным. Тем не менее каждому из нас дается определенная свобода и нужно ей грамотно воспользоваться, а не просто сидеть сложа руки.

    Загадать желание — это не просто формальность, а возможность глубокого погружения в свои мечты и стремления. Используйте эти психологические советы, чтобы ваши желания стали неотъемлемой частью вашей реальности. Смело переходите от мечты к действию, и пусть каждый момент приближает вас к осуществлению ваших самых заветных желаний.


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