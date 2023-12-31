Мнение: Европа сокращает госрасходы, санкции против европейских банков и 10-летие высоких цен на газ

1. Евросоюз пытаются свести концы с концами, сокращая расходы бюджета. Вероятно, под сокращение попадёт также помощь проамериканским боевикам, что, конечно, является хорошей новостью. Вместе с тем, мера несколько запоздала. Евросоюз уже банкрот, на этом этапе сокращать расходы бесполезно. Прежде, чем экономика Евросоюза снова заработает, объединению придётся пройти через тяжелейший очистительный кризис, сопровождаемый, вероятно, кратным обесцениваем евро. Цитирую собственно новость (ссылка):



Резкое сокращение государственных расходов в ряде стран еврозоны может негативным образом сказаться на перспективах экономического роста всего региона в 2024 году. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на участников рынка.

Новые бюджетные правила, принятые министрами финансов стран-участниц ЕС, могут ударить по экономике еврозоны. Нововведения подразумевают поэтапное ужесточение ограничений госрасходов для каждой страны блока. В то же время властей стран с большим объемом госдолга обязуют разработать планы по сокращению дефицита бюджета, а также установить верхний предел годовых расходов, согласованный с Брюсселем.

В числе основных пострадавших от снижения объемов госрасходов, по мнению экспертов, окажутся страны с большим объемом госдолга. Речь идет в первую очередь об Италии, пояснила профессор Лондонской школы бизнеса Лукреция Райхлин. Однако бюджетный кризис может не обойти стороной и ведущие государства региона, включая Германию, предупреждают эксперты.

Так, аналитик компании Generali Investments Мартин Вольбург понизил свой прогноз роста экономики Германии в следующем году всего до 0,1 процента.

2. США продолжают угрожать иностранным банкам вторичными санкциями за сотрудничество с Россией (ссылка):



США могут отключить иностранные банки от американской финансовой системы, если они не будут соблюдать санкции против России. <…>

В черный список будут внесены иностранные финансовые институты, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. <…>

«Мы ожидаем, что финансовые учреждения предпримут все усилия, чтобы гарантировать, что они не являются сознательными или невольными помощниками в обходе и уклонении от уплаты налогов», — приводит Bloomberg заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

В общем и целом не сработает — наши предприниматели ещё в 2022 выстроили достаточно цепочек для платежей. Однако где-то местами проблемы несомненно есть: некоторые иностранные банки отказываются работать с русскими деньгами, некоторые даже замораживают их. Таким образом, санкции США вынуждают нас немного переплачивать за импорт — вот, собственно, и все их последствия для большинства сегментов нашей экономики.

3. Американские аналитики из агентства Мудиз предрекают Европе почти десятилетие высоких цен на газ (а стало быть продолжение нынешних экономических проблем). Сейчас европейцы пытаются решать вопрос закупками дорогого американского СПГ. Однако последние полтора года убедительно показали, что даже создание крупных запасов газа, – при нынешних масштабах потребления и действующих объёмах газовых хранилищ, – не помогает устойчиво сбить цены до уровня 2010-х годов (ссылка):

В долгосрочной перспективе цены на газ для европейских промышленных предприятий и рядовых граждан останутся высокими как минимум до 2031 года. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства Moody’s.

Эксперты предрекают, что высокие цены на газ сохранятся в регионе вопреки рекордным запасам топлива на отопительный период 2023 года в местных подземных хранилищах (ПХГ). Этой зимой тарифы на газ для европейских предприятий и домохозяйств останутся значительно выше среднего уровня 2015-2019 годов, предупредили аналитики.

На подобную динамику окажут влияние ряд факторов, включая усиление геополитической напряженности в мире.

Непонятно тут только одно — что должно измениться в 2031, чтобы цены на газ для Европы стали ниже. Удобного для добычи газа на планете становится всё меньше, а мировая экономика потребляет его всё больше. Поэтому цены на газ в долгосрочной перспективе обещают только расти.