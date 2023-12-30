Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии

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Поддержка Киева Западом в следующем году остаётся под большим вопросом. Будапешт продолжает блокировать новый пакет помощи ЕС, а Вашингтон, охваченный внутренними противоречиями, готовится к новым президентским выборам, на которых может победить Дональд Трамп, пишет обозреватель The Independent Кир Джайлз.



AP

Нет никакой надежды на то, что в следующем году ВСУ удастся добиться крупного прорыва на фронте. Вероятнее всего, армия Киева уйдёт в глубокую оборону, ожидая дальнейших действий Москвы, прогнозирует обозреватель The Independent Кир Джайлз.

Неопределённое будущее, которое грозит Украине и НАТО, связано не только с потенциальным возвращением в президентское кресло Дональда Трампа. Отчасти в набирающем обороты кризисе виновата нерешительность администрации Байдена, рассуждает публицист.

По его словам, Белый дом уже пришёл к выводу, что конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам США. Более того, продолжающееся «политическое нервное расстройство» в Вашингтоне создаёт перспективу полного прекращения поддержки Украины.

Киеву также приходится готовиться к худшему, поскольку ЕС всё никак не одобрит ему новый пакет помощи из-за протеста Венгрии. При этом сама Европа может столкнуться с тем, что ей придётся «сдерживать» Россию без американской поддержки, считает автор статьи.