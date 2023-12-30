 

Украина останется без помощи из-за «политического расстройства» в США и несговорчивости Венгрии

30.12.2023, 23:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Поддержка Киева Западом в следующем году остаётся под большим вопросом. Будапешт продолжает блокировать новый пакет помощи ЕС, а Вашингтон, охваченный внутренними противоречиями, готовится к новым президентским выборам, на которых может победить Дональд Трамп, пишет обозреватель The Independent Кир Джайлз.


AP

Нет никакой надежды на то, что в следующем году ВСУ удастся добиться крупного прорыва на фронте. Вероятнее всего, армия Киева уйдёт в глубокую оборону, ожидая дальнейших действий Москвы, прогнозирует обозреватель The Independent Кир Джайлз.

Неопределённое будущее, которое грозит Украине и НАТО, связано не только с потенциальным возвращением в президентское кресло Дональда Трампа. Отчасти в набирающем обороты кризисе виновата нерешительность администрации Байдена, рассуждает публицист.    

По его словам, Белый дом уже пришёл к выводу, что конфронтация с Россией не отвечает национальным интересам США. Более того, продолжающееся «политическое нервное расстройство» в Вашингтоне создаёт перспективу полного прекращения поддержки Украины.

Киеву также приходится готовиться к худшему, поскольку ЕС всё никак не одобрит ему новый пакет помощи из-за протеста Венгрии. При этом сама Европа может столкнуться с тем, что ей придётся «сдерживать» Россию без американской поддержки, считает автор статьи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Экс-глава МИД Австрии – экономическая и военная ситуация изменились в пользу России

01.01 / Public Sénat – успехи на фронте и на международной арене — французский генерал подвёл итоги 2023 года для Путина

01.01 / AP – ЮАР в суде ООН обвинила Израиль в геноциде палестинцев

01.01 / Welt – F-16 не изменят правил игры и не предотвратят ракетные удары по Украине

01.01 / Эксперт бундесвера – не стоит надеяться, что у России закончатся ракеты, их производство растёт, до 100 штук в месяц

31.12 / Danny Haiphong – чудовищная атака на Белгород не сойдёт Украине и Западу с рук

31.12 / Times – Риши Сунак может проиграть предстоящие выборы

31.12 / Украину призвали уступить территорию РФ ради «мира» и «интересов Америки»

31.12 / Нетаньяху объявил, что война в Газе затянется «на долгие месяцы»

31.12 / Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика