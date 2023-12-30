 

Мнение: Зачем?

30.12.2023, 23:00, Разное
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Вообще, понять, что происходит, из здравого смысла практически невозможно. Войну определенно выводят на новый уровень ожесточения – но кому это может быть выгодно? По всему – уж точно не РФ. Еще вчера зет-каналы и путинские официозные пропагандисты неприкрыто радовались, что “Украина выдохлась”, “ушла с первых полос западных СМИ”, “Европа устала от Украины”, “США и Европа не хотят давать Украине денег на вооружения” и т.п. Кроме того, вовсю звучали от разных западных политиков и СМИ “призывы к миру”, читай – к более или менее скрытой капитуляции Украины, чтобы она признала как минимум текущий статус-кво, с потерей части территорий и Крыма. Зеленский на глазах становился маргиналом на самом Западе, явной “хромой уткой”.

Казалось бы, в такой ситуации Кремлю надо было, что называется, “не дышать” – все текущие обстоятельства в пользу РФ, надо только ждать, пока “клиент дозреет” и поймет, что рассчитывать дальше не на что, денег и вооружений не будет. Более того – складывалось впечатление, что в Кремле это понимают и заняли выжидательную позицию, стараются не замарать себя лишней кровью без крайней необходимости, снова вспомнили проверенную еще Хрущевым-Брежневым “миролюбивую риторику”, мол, “мы открыты для переговоров”, и только “кровавый упырь” Зеленский зачем-то хочет лишь кровь дальше… Даже ракетные обстрелы вели невероятно сдержанно, казалось, забыли про постоянные атаки шахедами прошлой зимы, когда с невероятным цинизмом раз за разом пытались устроить на Украине гуманитарную катастрофу, оставив там целые миллионные города без света, тепла и воды в морозы.

Но нет! Как тот скорпион из анекдота, с печальным криком “вот такое я говно” – вдруг взяли да организовали массированный (!) удар ракетами и дронами чуть ли не по всем крупным украинским городам. Пишут про 158 ракет. Цель всего этого – видимо, чтобы Украина ВЕРНУЛАСЬ на первые полосы мировых СМИ, а мир – содрогнулся от “беспрецедентной жестокости орков”. Чтобы мировое общественное мнение опять развернулось от апатии и “притерпелости” к возмущению, чтобы Украине опять пошло потоком вооружение, да еще – другого, более высокого класса, потому что “надо ведь что-то делать!”

И время выбрали “подходящее” – уже ПОСЛЕ рождественских (на Западе) каникул, когда все уже выходят в серые будни и жадно читают все новости…

В ответ на прямой обстрел городов украинцы нарушают давнее табу и обстреливают уже напрямую крупный Белгород тоже с беспримерной ранее жестокостью. Снова наблюдаем подъем вроде бы подутихшей взаимной ненависти, в России – истерика “патриотов” и требования “снести там всё”. Дальше что – Харьков превратят в Мариуполь, а Одессу – в Дрезден 1945 года?! Россию начнет ненавидеть уже тотально весь мир?

Черт знает что…

Источник: Размышления вольного социолога


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