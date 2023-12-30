Мнение путиниста: О слове пацана из Киева… Сделал?

По всем признакам, именно так: пацан сказал — пацан сделал. И дело это убийственно для десятков россиян.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне из какого-то бункера записал в режиме селфи очередное обращение к нации. Где, не сдерживая эмоций и не выбирая выражений, пообещал «принести войну» в Россию. И отдал соответствующий приказ.

А сегодня центр Белгорода оказался под украинским огнём. Согласно заявлению Минобороны России, ВСУ предприняли «попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства».

Прямо в выходной, субботний день. Точно по центру города. Несколькими пакетами «Вампиров» — это чешский аналог советского «Града» — ровно туда, где гуляли сотни человек с детьми. Торопились на ёлки. Спешили по предновогодним делам. Просто прогуливались.

И где нет ни одного военного объекта. На страшных фото и видео из столицы Белгородской области — только горящие частные легковые автомобили, повреждённые взрывной волной здания ТЦ, автобусная остановка, где все стёкла вылетели от взрыва, подбитый автобус… И тела людей, лежащие там, где смерть их настигла внезапно.

Съёмок много, с разных ракурсов, со всех точек. Но ни в один кадр не попал ни военный объект, ни военный автомобиль, ни даже просто убитый или раненый военный. Только мирные люди. Обыватели. Родители и дети.

При обстреле ВСУ центра Белгорода погибли 14 человек — 12 взрослых и два ребёнка, пострадавших — 108, в том числе 17 детей, из них четверо — в реанимации в тяжёлом состоянии. Это лишь первые, весьма предварительные данные. Возможно жертв окажется ещё больше.

И вся эта трагедия произошла только потому, что какой-то чушпан в засаленной тёмно-зелёной фуфайке заявил, мол, «мы продолжим… работать над тем, чтобы вернуть войну назад – к этим подонкам, домой, в Россию». Пахан сказал — пацаны сделали, да.

Конечно, украинская пропаганда глумливо разгоняет версию о том, что попадания по центру густонаселённого города — «результат некачественной работы российской ПВО». Даже не догадывается, что подтверждает этим террористический характер украинской атаки. Действительно, силы ПВО не смогли, к сожалению, на 100% перехватить массированный залп из РСЗО «Vampire». И часть неуправляемых ракет с осколочно-фугасной боевой частью смогли долететь ровно туда, куда и были нацелены. На мирные городские улицы, в мирных российских граждан.

Всё понятно. Диагноз ясен. Вопросов нет.

Точнее есть лишь один. Каким должен быть российский ответ?

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