Готический гламур в качестве главной темы: делаем макияж «красные губы с глазурью» шаг за шагом

Подчеркнуть женственный образ можно с использованием красной глазированной помады. Этот вирусный тренд особенно актуален к наступающему Новому году. Как достичь такого макияжа, чтобы действительно блеснуть на предстоящем празднике. Выполнить самостоятельно такой трендовый макияж не составит особого труда.

Красный цвет считается одним из символов наступающего 2024 года. Поэтому рекомендуется обратить внимание на этот необычный, женственный и стильный макияж. Вы можете выбрать насыщенно-красную или бордовую помаду в зависимости от вашего предпочтения. Вдохновляйтесь образами и вариантами макияжа, которые соответствуют вашему стилю. Таким образом, вы гарантированно будете выглядеть неотразимо и привлекательно.

Вечная классика

Кажется, что красная помада просто никогда не выйдет из моды. В уходящем 2023 году такой макияж и использование подобной косметики были особенно популярными. Многие ведущие кутюрье называли красную помаду цветом года. Неудивительно, что такой женственный образ постоянно мелькал на показах мод. Особенно интересно выглядит макияж с красными губами. Такой образ универсален и подходит как для ежедневного использования, так и для различных торжеств.

Как выполнить такой эффектный макияж самостоятельно

В сети интернет можно найти десятки, если не сотни, учебных пособий по тому, как правильно сделать красные губы с глазурью. При этом чрезвычайно важно использовать качественную косметику, что станет залогом правильного макияжа. Вам потребуется всего лишь четыре продукта, чтобы добиться необычного, эффектного и запоминающегося образа. Предлагаемые рекомендации помогут вам шаг за шагом выполнить стильный и красивый макияж, что позволит сэкономить на посещении салона красоты.

Необычный вид такого запоминающегося образа достигается за счет правильного подбора красной помады, а также использования специального блестящего лака. Последний позволяет достичь поразительного эффекта глазури. Одновременно можно добавить необходимого объема вашим губам, которые будут иметь чувственный нежный вид. Выполнить такой макияж можно в домашних условиях, при этом вы будете выглядеть так, будто только что вышли из салона стилиста.

Красивые красные глазированные губы шаг за шагом

Вам нужно будет с помощью бордового или коричневого карандаша сформировать контур губ. Если вы хотите увеличить объем, то такой контур наносится снаружи. Затем его закрашивают, причем последнее необходимо делать плоской кистью, горизонтальными движениями внутрь.

Сверху наносится тонкий слой полупрозрачного порошка, используя для этого круглую кисть. Далее на губы наносится жидкая матовая помада, особенно обильно нужно будет покрыть центральную область.

Как только помада высохнет, необходимо сверху нанести блестящие кремовые тени. Завершает образ толстый слой прозрачного блеска, что позволяет получить столь необходимую идеальную глазурь.

Рекомендации стилистов

Выполняя готический макияж, необходимо использовать специальную жидкую помаду. Обычные варианты косметики из тюбиков в данном случае не подойдут. Помните, что даже в торжественной обстановке следует подкрашивать свои губы такой жидкой помадой. Это позволит достичь соответствующего эффекта и сделает ваш образ стильным и гламурным.

Красные губы роскошно смотрятся в образе роковой женщины. Для этого можно выбрать женственное красное или черное длинное платье. Такое сочетание будет великолепным, и вы гарантированно окажетесь в центре внимания. При этом помните, что также важно уделить соответствующее внимание глазам при выполнении макияжа, чтобы они были выразительными.