Обнаружена вулканическая цепь на дне океана между Тасманией и Антарктидой

Австралийские исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) представили подробную карту морского дна в районе самого мощного океанского течения на Земле, известного как Антарктическое циркумполярное течение. Это новое открытие было осуществлено с использованием данных, собранных новым спутником NASA и Национальным центром космических исследований Франции (SWOT), который проводил орбитальное сканирование для измерения высоты морского дна.

Результаты анализа выявили наличие обширной вулканической цепи, охватывающей площадь в 20 тысяч квадратных километров и расположенной на глубине около четырех километров. Эта цепь простирается от Тасмании до Антарктиды. Интересно, что исследователи также обнаружили бреши в этой природной преграде, которые позволяют теплой воде проникать в антарктическую зону, что способствует ускоренному таянию полярных льдов.

Ученые считают, что вулканическая гряда в районе Антарктического циркумполярного течения сформировалась около 20 миллионов лет назад и оказывает влияние на движение подводных потоков, создавая водовороты, которые переносят тепло и различные вещества с поверхности в глубину океана.

Это новое открытие важно для океанографов, так как они рассчитывают, что оно поможет им более точно прогнозировать повышение уровня моря, вызванное таянием льдов Антарктики.