 

Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год

30.12.2023, 17:10, Новости дня
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Преддверие Нового года – это время, когда особенно хочется больше времени проводить с близкими и родными людьми и наполняться уютной и теплой атмосферой. Но иногда самые светлые праздники омрачаются после потери важного человека. 4 года назад не стало певицы Юлии Началовой, ее уход был внезапным и неожиданным для многих. Причиной стало заражение крови и сердечная недостаточность. У Началовой осталась несовершеннолетняя дочь, которой сейчас особенно сильно не хватает материнского тепла.

Юлия Началова. Фото: Youtube/@DomashniyTV

17-летняя Вера призналась, что вся эта предновогодняя суета заставляет ее грустить. Она вспоминает, как ярко и весело они с семьей раньше праздновали Новый год. С потерей матери теплота этого праздника исчезла, и девушка тяжело переживает последние декабрьские дни. Именно в это время Вере не хватает мамы, ее внимания и заботы. Преддверие Нового года для нее перестало быть чем-то волшебным.

Сейчас дочь Юлии Началовой живет с бабушкой и дедушкой. Она участвует в музыкальных конкурсах и хочет поступить в театральный вуз. Девушка очень похожа на свою талантливую маму, и многие отмечают удивительную идентичность их трогательных голосов.


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