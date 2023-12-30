 

Собянин заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Белгорода

30.12.2023, 17:10, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших при обстреле украинскими войками центра Белгорода. Градоначальник назвал произошедшее бессмысленным жестоким терактом.

“Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что Москву и Белгород связывают крепкие отношения. При необходимости столица поможет в восстановлении пострадавшего города, подчеркнул он.

Украинская армия в субботу, 30 декабря, нанесла удар по центру Белгорода. По предварительным данным, погибли минимум двое человек, есть пострадавшие. Огонь велся по жилому сектору.


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