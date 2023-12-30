 

«Есть огромный запрос на мир»

30.12.2023, 15:45, Разное
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Обращение Дмитрия Муратова*

Поздравление без шампанского и не с наступающим, а с отступающим. В своем обращении Дмитрий Муратов* подводит итоги нашего большого опроса – об СВО и мире. И о том, что на самом деле из себя представляет большинство, о котором говорят пропагандисты – может, просто боты?

* – власти РФ считает "иноагентом", с чем мы не согласны

Источник: Новая газета


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