Только каждый третий депутат смог выучить новогодний стишок

Председатель организационного комитета по проведению новогоднего утренника в Государственной думе Андрей Гурулёв предложил наказать депутатов, которые халатно отнеслись к подготовке традиционного праздничного мероприятия.

Оказалось, что только треть народных избранников выучила новогодний стишок, из-за чего «парламентская ёлка» была сорвана.

– Я лично раздал каждому депутату по четверостишью, но стих выучил только каждый третий. Это или тупость, или халатность, или госизмена. Предлагаю всех, кто сорвал нашу ёлку, лишить как минимум трёх окладов, – призвал Гурулёв.

Уже тридцать лет в нижней палате российского парламента 17 декабря проходит новогодний утренник. За две недели до наступления Нового года депутаты организуют музыкально-театрализованное представление, читают стихи и обмениваются подарками.

По информации «Ведомостей», в этом году планировалось поставить сказку «Морозко», после чего каждый народный избранник должен был прочитать по стихотворению.

– Представление прошло более-менее, но когда все встали в хоровод и начали читать стихи, случилась оказия. Без бумажки прочитать стихи смогли только единицы, а кто-то уже настолько притомился, что не смог этого сделать, даже имея перед собой текст, – рассказал изданию один из депутатов.

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