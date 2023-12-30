Мнение: Почему Россия торгует с вражескими странами

США — враг, это понятно. Однако наш жестокий мир не является чёрно-белым. Отношения между государствами строятся не «по Толкину», когда есть эльфы, и есть орки, и единственный формат общения для них — попытка уничтожить друг друга. Напомню, последний крупный политик, который пытался организовать «окончательное решение орочьего вопроса», продержался на троне всего лишь 12 лет и загнал свой собственный народ в унизительное положение, из которого немцы, кажется, выхода уже не найдут.

Таким образом, где-то мы можем враждовать с американцами, где-то торговать, где-то даже учиться у них. Напомню, что США:

— помогали нам едой во время голода 1921-1923, пока не поймали Ленина на экспорте продовольствия в другие страны;

— провели целый этап индустриализации СССР, построив более 500 заводов — Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы; Московский и Горьковский автомобильные заводы; станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Салде; прокатный стан в Москве, и так далее, и тому подобное;

— оказали нам неоценимую помощь во время Войны, отправив еды, материалов, припасов и оружия на огромную сумму;

— последние 30 лет существования СССР поставляли ему зерно (через Канаду), а позже, в девяностые, оказывали нам гуманитарную продовольственную помощь.

Мотивация у США была по большей части прагматичной, также они не забывали нам вредить, поэтому тезис «русские должны США» несостоятелен. Но всё же нельзя отрицать, что примерно с 1918 по 1998 мы отчаянно нуждались в помощи США, и американцы нам помогали, причём в некоторых случаях безвозмездно, из сугубо гуманитарных соображений.

Поэтому тот факт, что прямо сейчас Соединённые Штаты ведут против России прокси-войну, не означает, что мы должны воспринимать американцев как злобных арахнидов из фильма «Звёздный десант» — американцы такие же люди, как и мы. Прагматичная политика строится не на том, чтобы навредить США, а на том, чтобы сделать хорошо России. Если для России полезно вредить американцам, надо вредить. Если полезно торговать, надо торговать. Если полезно по одному направлению вредить, а по другому направлению — сотрудничать, то так и надо делать, совершенно не рефлексируя по поводу некоторой шизофреничности такой политики.

Цитирую из большого интервью с Андреем Белоусовым Коммерсанту, которое завтра мы с Кримсональтером будем разбирать в Клубе Зелёной Свиньи, и которое я в любом случае рекомендую прочесть целиком (ссылка):

Журналист: [Россия будет] в Антанте или против Антанты в зависимости от того, как карта ляжет?

А. Белоусов: Сложнее ситуация. Есть и такой подход, есть наши специалисты, крупные эксперты, которые его разделяют. И у американцев есть — что появляется новая биполярная конструкция, новое блоковое противостояние. Я думаю, что это не совсем правильно. Скорее речь может идти о взаимопроникающей системе альянсов. Когда разные крупные игроки входят в разные альянсы, многосторонние и двухсторонние. И вот эта сетка, которая формируется, и есть то, что мы называем многополярным миром.

«Многополярный мир» означает, что политика возвращается в здоровую реальность 19-го века, когда у великих держав нет постоянных союзников и постоянных противников, а есть более-менее постоянные интересы. Некоторые полагают, что многополярный мир, это те же блоки, просто будет не два блока, как 50 лет назад, а несколько блоков. Китайский блок, индийский блок, русский блок и так далее.

На самом деле, речь о системе, в которой полные союзы в принципе являются редкостью. К примеру, условный Пакистан будет по каким-то вопросам на стороне Китая против Индии, а по другим вопросам — на стороне Индии против Китая.

Новая реальность обещает быть значительно более сложной, что уже вызывает недовольство шизопатриотов, но при этом более мирной, так как конфликты будут разрешаться не путём прямого столкновения многомиллионных армий воюющих блоков, а через санкции, торговые комбинации и региональные прокси-конфликты относительно скромных (по сравнению с 20-м веком) масштабов. Напомню, кстати, что пограничные конфликты в Азии сейчас зачастую выливаются в стычки, в которых ядерные державы используют… палки и камни (ссылка). Причины такого самоограничения понятны: большой конфликт никому не нужен, но и терпеть наглость соседей тоже невозможно, поэтому битва на палках, которая позволяет свести количество убитых к минимуму, является в данном случае меньшим из возможных зол.

Вместо завершения статьи ещё раз проговорю, что современные США — невероятно опасный и токсичный партнёр, поэтому самое разумное, что может сделать независимое государство, это расплеваться с США полностью, вплоть до взаимной высылки дипломатов и автоматического заведения уголовных дел на своих граждан, замеченных в поедании печенек из рук американского посла. Если бы Украина последовала моему совету в 2013, сейчас она была бы с Крымом, с Донбассом, с населением почти вдвое больше, без бомбёжек и без очередной волны мобилизации на 500 тысяч несчастных рекрутов, которые упираются всеми копытами, когда их пинками заталкивают в микроавтобусы.

Если США хотят купить русскую нефть — да, пожалуйста, нам нужны деньги. Если гражданин США в частном порядке намерен приехать в Брянск, чтобы открыть мастерскую по ремонту мотоциклов, отлично, добро пожаловать в Россию. А вот если кто-нибудь, хоть как-то связанный с США, собирается оказать спонсорскую помощь фестивалю молодых экологов, тут самое время государству вмешаться, наложить жёсткое вето и взять всех причастных к потенциальному предательству на карандаш.