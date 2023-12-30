Как подобрать колготки к черному платью – трендовому наряду наступившей зимы: самые стильные миксы-2024

Наступившей зимой одним из самых модных трендов являются наряды черного цвета. И представительницы прекрасного пола задаются резонным вопросом: какие именно колготки из имеющегося на прилавках разнообразия подобрать к черному платью в зависимости от той или иной ситуации? Выбрать тонкие и плотные, однотонные или с рисунком?

Безусловно, колготки в цвет платья будут выглядеть идеально, но есть и другие варианты для различных случаев, которые будут смотреться весьма привлекательно. Решить эту важную задачу в преддверии Нового года помогут гуру моды, предлагающие вашему вниманию самые стильные миксы 2024 года.

Колготки, подходящие к тону кожи

Если вы отправляетесь на официальное мероприятие, выбирайте классику, то есть самые обычные тонкие колготки, которые подчеркивают тон вашей кожи. Если таковых не будет под рукой, то наденьте прозрачные телесного цвета. Такой вариант хорошо сочетается с черным платьем на послеобеденной деловой встрече, на официальном ужине или при посещении симфонического концерта.

Черные прозрачные

Если вы предпочитаете черный цвет, то для выхода в свет больше подойдут прозрачные колготки. Тем самым вы сделаете свой наряд более эффектным. Но в таком случае нужно надевать черные туфли или сапожки.

Если обстановка не предполагает официоза, например если вы идете на дружескую вечеринку, то обувь может быть ярко-красной или металлического оттенка. На неформальном вечернем мероприятии также допустимы черные колготки в сеточку, придающие наряду пикантности.

Яркие молодежные

Для смелых девушек, предпочитающих эпатировать публику, идеальным сочетанием с коротким черным платьицем будут красные, серебристые или золотистые колготки.

Что безусловно, добавит праздничного настроения. К такому наряду как нельзя более уместными будут лакированные туфли и блестящие сумочки.

С драматическим рисунком

Чтобы придать черному наряду свежести и в то же время усилить его шикарный вид, эксперты моды предлагают дополнить его колготками с рисунком. Выберите тонкие, с ярким принтом, чтобы усилить драматический эффект. Но чтобы образ оставался элегантным и изысканным, узор должен быть выдержан в максимально темных тонах, как мы видим на главном фото.

Изысканные серые

Для мероприятия, которое может быть официальным или полуофициальным, проходящего в дорогом ресторане, с черным платьем можно сочетать колготки нейтрального серого цвета, они придадут луку элегантности, так же как и черные. И здесь тоже лучше выбирать тонкие, прозрачные. Так вы будете выглядеть очень стильно. Серые тонкие колготки также подходят и для похода в офис.

Черные плотные

Черные плотные колготки тоже не следует сбрасывать со счетов. Их толщина зависит от той или иной ситуации и от ваших предпочтений. Конечно, они больше подходят для холодных дней в осенне-зимний период в повседневной обстановке. Но при этом они должны подходить к вашему аутфиту в целом. Например, их хорошо сочетать с теплым, удобным трикотажным платьем или вязаной юбкой, с ботинками на толстой подошве или с сапогами на плоской.