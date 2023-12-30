“Руспродсоюз”: За год стоимость салата “Оливье” на четыре человека в России выросла на 84,7 рубля

Для расчета этой средней стоимости салата, аналитики учитывали цены на следующие продукты: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареную колбасу (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

Специалисты из “Руспродсоюза” также отметили изменения в ценах на отдельные компоненты салата. Так, морковь подорожала с 33 до 41,9 рубля за килограмм, лук — с 29,3 до 32,7 рубля за килограмм, десяток яиц — с 78,2 до 97 рублей, вареная колбаса — с 478,5 до 505,6 рубля за килограмм, консервированный горошек — с 80 до 95 рублей за банку, огурцы — с 100,9 до 108,7 рубля за килограмм. Майонез стоит теперь чуть дешевле — с 280,2 до 276,9 рубля за килограмм, а картофель упал в цене с 30 до 27,8 рубля за килограмм.

Однако стоимость салата “Сельдь под шубой” не сильно изменилась, и цена сельди осталась почти неизменной, а майонез даже подешевел.

Важно отметить, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко утверждает, что рост цен на продукты питания в РФ в 2023 году не превысит инфляции, которую оценивают не выше 7,5%. Однако в начале 2024 года производители планируют увеличить отпускные цены на широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия.