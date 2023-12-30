 

Мнение: Голая диверсия?

30.12.2023, 13:50, Разное
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Заграничные россияне пишут, что скандальную голопузую вечеринку для заметных россиян организовала не Анастасия Ивлеева, а некое ивент-агентство Departament, якобы связанное с АФК Система и МТС. При этом – на деньги МТС.

Departament организовывал и съемку участников вечеринки представителями СМИ.

Выходит, что Ивлеева всего лишь попыталась закрыть своей грудью амбразуру? И напрасно на нее ополчились оскорблено-обиженные россияне?

Интересный момент. Основатели фирмы Departament «лидеры индустрии Павел Недостоев, Петр Иванов и Юлия Сигунова сейчас живут за границей, но продолжают заниматься оперативными делами Departament».

Это что же получается? Это была голая диверсия? Задуманная за пределами России? Против российских скрепоносцев?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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