 

Поплавская не оценила извинения посетивших “голую” вечеринку Ивлеевой артистов

30.12.2023, 13:20, Новости дня
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Прошедшая несколько дней назад вечеринка в клубе “Мутабор” наделала много шума. “Почти голое” мероприятие блогера Насти Ивлеевой посетили многие звезды шоу-бизнеса, но некоторые из них потом очень пожалели об этом.

Яну Поплавскую впечатлило не только то, что Настя Ивлеева организовала такую откровенную вечеринку, но и то, что делали звезды после этого события. В частности, Яна прокомментировала публикацию Ксении Собчак. Она считает, что Ксения публично высказывается на тему произошедшего только из-за уверенности в своей безопасности. В противном случае, она бы промолчала после скандала.

“Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощения”, – прокомментировала поведение звезд Яна Поплавская.

Актриса добавила, что ей смешно видеть извиняющихся артистов, которые сейчас бегают по адвокатам в поисках поддержки. По ее мнению, Ивлееву необходимо проучить за неподобающее поведение.

Поплавская предположила, что Настя Ивлеева за счет присутствия Собчак на своем мероприятии хотела защитить себя от негативных последствий, но это не сработало.

Напомним, что вечеринка Насти Ивлеевой вызвала огромный резонанс в обществе. Дресс-код праздника – “почти голые” – гости поняли по-разному, и Роскомнадзор начал проверять видео и фото после вечеринки. Среди гостей были Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита. Многие звезды шоу-бизнеса записали видеообращения, где объяснили, как попали на скандальное событие.


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